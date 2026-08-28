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Paquistão ignora ameaça dos EUA para manter comércio com Irã

Mundo

O Paquistão decidiu ignorar as ameaças de sanções secundárias dos Estados Unidos para manter a atividade econômica com o Irã. O governo de Islamabad afirmou que não reconhece nem pretende cumprir sanções econômicas unilaterais impostas por Washington ou pela União Europeia.

Пакистан
Photo: commons.wikimedia.org by tayyab3425, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пакистан

Tahir Andrabi, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, declarou que o país cumpre apenas as sanções aprovadas por resoluções do Conselho de Segurança da ONU. O governo pretende expandir a cooperação comercial com Teerã com base em acordos bilaterais, com a meta de elevar o volume de trocas comerciais para US$ 10 bilhões.

A declaração ocorre após o anúncio de uma nova onda de sanções dos EUA contra o Irã, parte da operação chamada "Economic Outcast". O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, ameaçou aplicar sanções secundárias e excluir do sistema de dólar qualquer Estado ou organização que não interrompa os vínculos econômicos com Teerã.

Para neutralizar a dependência do dólar e evitar o impacto das medidas americanas, o Paquistão formalizou legalmente esquemas de troca direta de mercadorias (barter). Através deste sistema, o país exporta têxteis e arroz para o Irã em troca de suprimentos energéticos.

Outras nações também manifestaram resistência ao ultimato dos EUA. A China, principal compradora de petróleo iraniano, utiliza sistemas de liquidação próprios. O Iraque e a Turquia também indicam que não interromperão suas relações comerciais.

O Iraque depende criticamente do gás natural e da eletricidade do Irã; a interrupção desses fluxos causaria o colapso do sistema energético nacional e apagões generalizados. Já a Turquia mantém contratos de longo prazo para a compra de gás iraniano, essenciais para sua indústria. Ankara utiliza um sistema de compensação onde os pagamentos pelo gás ficam retidos em contas bancárias turcas, sendo utilizados pelo Irã para adquirir maquinário industrial, têxteis, medicamentos e produtos agrícolas dentro da própria Turquia.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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