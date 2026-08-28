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Fim da dependência ocidental? OCX planeja novo banco e rede de infraestrutura

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A cúpula em Bishkek marca o aniversário da organização e propõe mudanças estruturais que podem alterar a dinâmica de segurança e finanças na região.

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Photo: https://kremlin.ru/events/president/news/57716/photos is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

O presidente Vladimir Putin viaja a Bishkek, no Quirguistão, para participar da cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX), agendada entre 30 de agosto e 1º de setembro. O encontro, que marca o 25º aniversário da organização, reunirá líderes de Estados-membros, incluindo o presidente chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, além de prever reuniões bilaterais.

Na análise publicada na edição russa da Pravda.Ru, o evento é interpretado como um marco na construção de um espaço euroasiático independente de instituições ocidentais. O autor destaca que, embora o estatuto da OCX foque em objetivos econômicos, segurança e regras de interação, há sinais de uma evolução na cooperação militar.

Como argumento para essa tese, o material cita a transição dos exercícios "Missão de Paz". Se antes as operações eram focadas em combates locais contra militantes, as manobras recentes no Irã e na Bielorrússia passaram a simular cenários de larga escala, envolvendo a coordenação de forças terrestres, aviação e defesa aérea. O analista aponta a existência da Estrutura Regional Antiterrorista (RATS), em Tashkent, e a coordenação com a Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC) como elementos que montam uma arquitetura de segurança na Eurásia sem alterar formalmente o status da OCX.

O autor da análise sugere que a OCX poderia se tornar semelhante à OTAN, com obrigações de apoio militar mútuo. No entanto, essa conclusão permanece como uma previsão condicionada a cenários políticos: a polarização global, a eventual saída da Índia do bloco QUAD (composto por EUA, Japão e Austrália) e a possibilidade de a China enfrentar agressão direta dos Estados Unidos.

Outro ponto central da cúpula será a Declaração de Bishkek e a atualização da Carta da OCX, que não era reformulada desde 2002. Segundo a análise da Pravda.Ru, a reforma é necessária porque a organização deixou de ser um grupo regional de seis países para se tornar uma estrutura do "Sul Global", com dez membros permanentes, incluindo Índia, Paquistão, Irã e Bielorrússia.

O material informa que a OCX planeja criar órgãos supranacionais, com destaque para o Centro Universal de Segurança, que expandirá as funções da RATS. De acordo com o texto, o conceito de segurança agora abrange áreas como sustentabilidade ecológica, segurança alimentar e energética, infraestrutura digital, conectividade de transportes e enfrentamento a sanções. Na avaliação do autor, isso representa a transição de uma análise declarativa para a coordenação operacional direta entre agências de segurança.

Além disso, o texto menciona a criação do Centro Antidrogas da OCX em Dushanbe e o início dos procedimentos para a fundação de um Banco de Desenvolvimento próprio, visando financiar projetos de infraestrutura sem dependência de instituições financeiras ocidentais. O objetivo final, segundo a interpretação apresentada, é transformar a Eurásia em um sistema econômico integrado e protegido através de redes de conexão logística, financeira e política.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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