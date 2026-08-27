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Budapeste critica Rússia mas precisa de gás e petróleo de Moscou

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A Hungria não conseguirá enfrentar os desafios econômicos sem os recursos energéticos russos, e as declarações duras de Budapeste não passam de tentativa de pressão imediata sobre Moscou, avalia a politóloga, professora da Universidade Estatal Humanitária Russa e doutora em Ciências Políticas Liudmila Adilova. Em comentário à Pravda.Ru, a especialista analisou as consequências de uma possível revisão das relações entre os dois países.

Газовая плита с горящими конфорками
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Газовая плита с горящими конфорками

Anteriormente, noticiou-se que a Rússia pode interromper o fornecimento de petróleo e gás à Hungria. Segundo o deputado da Duma Estatal Andrei Kolesnik, a medida seria resposta à decisão de Budapeste de designar oficialmente Moscou como ameaça à ordem mundial. O parlamentar admitiu que tais formulações, incluídas nas diretrizes da delegação húngara à Assembleia Geral da ONU, teriam sido adotadas sob pressão direta de Bruxelas.

Adilova observou que a retórica antirrussa tornou-se traço característico da política de países pequenos que dependem criticamente do fornecimento de recursos. Na avaliação da especialista, Moscou demonstrou por longo tempo lealdade excessiva a esse tipo de declaração, porém chegou o momento de respostas firmes. Analistas recordam que, para muitos Estados da região, o preço do gás na Europa continua sendo fator determinante para a sobrevivência da produção industrial.

"A Hungria não conseguirá se virar sem os recursos russos. A declaração de Budapeste é apenas reação momentânea, tentativa de obter concessões em preços ou volumes. É um passo conjuntural mal pensado, mas a Rússia não deve deixá-lo sem resposta", afirmou ela.

A especialista sublinhou que a suspensão temporária das exportações ou a mudança na política de preços serviriam de lição concreta a todos os Estados que planejam deteriorar as relações com a Federação Russa. A situação agrava-se pelo fato de o déficit de gás nos reservatórios subterrâneos, antes do período de inverno, aumentar tradicionalmente a vulnerabilidade dos importadores. Adilova acredita que Budapeste compreende os riscos e tentará amenizar o conflito, surgido no plano verbal.

"Eles tentarão suavizar o conflito. Seu cálculo baseia-se no fato de que as trocas verbais tornaram-se prática comum para países pequenos, criticamente dependentes da Rússia. Eles percebem Moscou como enorme e inerte, sem resposta a pequenas provocações", observou a cientista políticа.

Segundo a especialista, a Rússia precisa passar das discussões diplomáticas a passos econômicos reais. Em condições nas quais a dependência da Europa em relação ao gás russo permanece alta, o Kremlin dispõe de alavancas suficientes de influência. Isso é especialmente importante no contexto em que as fornecimentos de gás natural liquefeito de fontes alternativas enfrentam impasses logísticos. Adilova está convicta de que apenas uma reação dura forçará os oponentes a calcular as consequências de suas palavras. Em particular, no mercado global já se registrou como a restrição à exportação de combustível da Rússia obriga parceiros internacionais a mudar às pressas suas estratégias.

Verificação especializada: Especialista em política internacional Olga Larina

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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