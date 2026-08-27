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Ministério das Relações Exteriores da Rússia alerta Reino Unido sobre alvos militares

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As declarações recentes do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, emitidas após a visita do diretor da CIA, John Ratcliffe, elevaram a tensão diplomática a níveis comparáveis a crises históricas de confrontação direta.

Мария Захарова
Photo: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Захарова

Rússia sinaliza possíveis ataques a alvos britânicos

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que Moscou pode desferir ataques contra instalações militares do Reino Unido, tanto em território ucraniano quanto fora dele. Segundo Zakharova, a Rússia já alertou Londres repetidamente sobre as consequências do fornecimento de armamentos britânicos utilizados por Kiev em ataques contra regiões russas, citando especificamente os mísseis Storm Shadow e drones marítimos no Mar Negro, além da localização de linhas de produção dessas armas na Ucrânia.

A declaração ocorre após reportagens do The Wall Street Journal, Politico e CBS News informarem que John Ratcliffe viajou urgentemente a Moscou para alertar a Rússia sobre os riscos de ataques diretos a países da OTAN, o que poderia acionar o Artigo 5 do tratado da aliança. Paralelamente, a imprensa britânica reportou a atualização de protocolos de defesa para situações de emergência, em resposta aos avisos russos sobre possíveis alvos em fábricas e bases militares inglesas.

Indefinição estratégica e opções híbridas

Analistas observam que a postura de Zakharova atua como um aviso diplomático. Enquanto o Ministério das Relações Exteriores mantém o tom rígido, o presidente Vladimir Putin mantém silêncio, tratando o diálogo prioritariamente com o presidente dos EUA, Donald Trump, e não com a inteligência americana. Essa disparidade cria incerteza no Ocidente sobre a real extensão dos planos de Moscou.

Observadores internacionais sugerem que a resposta russa pode não se limitar a ataques com mísseis. Estão sob análise medidas híbridas, tais como:

  • Fornecimento de armamentos de precisão a adversários do Reino Unido e dos EUA, como o Irã ou os houthis no Mar Vermelho;
  • Execução de ataques cibernéticos contra infraestruturas críticas britânicas.

Bastidores da visita da CIA e a reação de Washington

A natureza da viagem de John Ratcliffe — realizada em voo noturno e urgente em um avião de transporte militar C-17, sem anúncio prévio — contrasta com a tentativa de Donald Trump de classificar a missão como "rotineira". O último precedente de visita similar sem aviso prévio ocorreu em 2021, com William Burns, pouco antes do início das hostilidades na Ucrânia.

Após a viagem, Donald Trump realizou uma reunião de três horas com chefes de segurança e inteligência. Embora publicamente ambas as capitais tentem minimizar a gravidade do encontro para evitar a percepção de um impasse descontrolado, as consultas internas em Washington e as declarações de Zakharova indicam que a tensão atingiu o nível máximo.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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