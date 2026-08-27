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Eclipse lunar parcial deixará a Lua com tom avermelhado na Europa

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Na noite de 28 de agosto, observadores na Europa poderão acompanhar um eclipse lunar parcial descrito como "muito profundo". No pico do fenômeno, a sombra da Terra cobrirá a maior parte do disco lunar, resultando em uma coloração tom ferrugem ou avermelhada.

Солнечное затмение
Photo: unsplash.com by Jim Strasma is licensed under Free to use under the Unsplash License
Солнечное затмение

Geografia e condições de observação

A Península Ibérica apresenta as condições mais favoráveis para observar a fase principal do evento. Na Espanha, incluindo as Ilhas Canárias e Baleares, o eclipse estará visível, embora o horário do pôr do sol varie entre as regiões, influenciando a duração da observação.

O astrofísico Aleksey Rudnev explicou à Pravda.Ru que o eclipse parcial ocorre quando o alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua não é perfeito, fazendo com que o corpo celeste seja apenas parcialmente obscurecido pela sombra terrestre.

A física da cor avermelhada

A fase cheia de agosto, conhecida como "Lua do Esturjão", exibirá o brilho avermelhado devido à interação da luz solar com a atmosfera terrestre. O fenômeno ocorre porque a atmosfera filtra a luz.

Segundo o físico Dmitry Lapshin, em conversa com a Pravda.Ru, a atmosfera da Terra funciona como uma lente e um filtro que dispersa o espectro azul e permite a passagem predominante da luz vermelha, que atinge a superfície da Lua.

Impacto meteorológico e visibilidade

As previsões variam entre os países europeus. Enquanto na Itália a expectativa é de céu limpo em cidades como Roma e Nápoles, na França a ocorrência de chuvas pode prejudicar a visibilidade. Especialistas lembram que, diferentemente dos eclipses solares, a observação lunar não exige equipamentos de proteção para os olhos.

Região Condições de visibilidade
Espanha Altas chances de sucesso
Itália Depende da nebulosidade urbana
França Probabilidade de chuvas e tempestades

Para quem enfrentar impedimentos climáticos, haverá transmissões em tempo real. O professor de física Aleksandr Kozlov ressaltou à Pravda.Ru que o uso de telescópios permite visualizar as sombras com maior precisão, sendo uma oportunidade para o aprendizado de astronomia observacional.

Perguntas frequentes

  • São necessários óculos de proteção? Não, a observação do eclipse lunar é segura para a visão sem o uso de filtros.
  • Por que a Lua fica vermelha? Devido à dispersão da luz solar na atmosfera terrestre, que atua como um filtro cromático.
  • A localização afeta a visibilidade? Sim, a rotação da Terra faz com que o horário do pico e a visibilidade do fim do eclipse dependam da longitude e do horizonte do observador.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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