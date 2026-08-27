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Enchentes no Nepal bloqueiam rotas principais e isolam cidades

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Enchentes no Nepal bloquearam as principais rotas de transporte do país, incluindo a ligação vital entre Catmandu e Pokhara. A destruição de uma ponte em Mugling e o comprometimento de diversas estradas interromperam o fluxo de turistas e inviabilizaram o uso de trajetos convencionais.

Tansen, Nepalese woman, Palpa, Nepal
Photo: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Tansen, Nepalese woman, Palpa, Nepal

Status: Rotas principais bloqueadas e infraestrutura danificada

Impacto geográfico e vítimas

O desastre começou em 26 de agosto, provocado por um fluxo de água vindo do Tibete. Diversas regiões foram atingidas, com registros de destruição de residências, veículos e infraestrutura rodoviária. A principal artéria que liga a capital, Catmandu, à cidade de Pokhara permanece fechada.

A interrupção afeta viajantes com destino ao Monte Kailash e aos lagos Manasarovar e Gosaikunda. Dados preliminares indicam que ao menos nove pessoas morreram e mais de 500 permanecem desaparecidas.

Logística e riscos de deslocamento

O fechamento da ponte em Mugling causou um aumento drástico no tempo de viagem. Relatos de turistas indicam que desvios por localidades vizinhas podem levar até 18 horas.

Roman Larin, especialista em segurança turística, alerta que tentar utilizar caminhos alternativos sem o acompanhamento de guias locais é arriscado, pois a condição das estradas secundárias após as enchentes costuma ser desconhecida.

Antes da viagem: Verificar a disponibilidade de rotas através de operadoras turísticas ou serviços oficiais e confirmar a situação da malha rodoviária antes de sair de qualquer núcleo urbano.

Recomenda-se que os viajantes adotem as seguintes medidas organizacionais:

  • Cancelem viagens planejadas para as áreas atingidas pelas enchentes;
  • Informem familiares sobre sua localização exata e alterações no itinerário;
  • Evitem tentativas autônomas de atravessar trechos de estradas danificados.

Até o momento, não há definição sobre o prazo para a restauração da ponte em Mugling nem a lista completa de trechos danificados em regiões remotas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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