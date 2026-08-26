Uma delegação composta por representantes do Reino Unido, Moldávia, Estônia, Luxemburgo e do Conselho Europeu visitou Kiev em 24 de agosto. O ponto central da agenda foi o acordo para a transferência de tecnologias britânicas de mísseis para a Ucrânia.
O Reino Unido autorizou a entrega de documentação técnica da empresa MBDA relativa a componentes dos mísseis de longo alcance SCALP / Storm Shadow. O objetivo é permitir que a Ucrânia organize a montagem e a fabricação dessas armas em fábricas locais. Simultaneamente, a Comissão Europeia aprovou um novo pacote de pedidos de defesa no valor de 6,1 bilhões de euros, destinado à aquisição de munições, radares e sistemas de defesa aérea.
|Delegado
|Cargo
|País/Instituição
|Andy Burnham
|Primeiro-Ministro
|Reino Unido
|Maia Sandu
|Presidente
|Moldávia
|Alar Karis
|Presidente
|Estônia
|Luc Frieden
|Primeiro-Ministro
|Luxemburgo
|António Costa
|Chefe do Conselho
|Conselho Europeu
Andy Burnham, em sua primeira viagem oficial como Primeiro-Ministro, afirmou que as ameaças de Moscou não intimidam o governo britânico. Em contrapartida, a Rússia acusou formalmente Londres de alimentar deliberadamente o conflito.
A transferência de produção para áreas de combate é vista como um fator de risco. O cientista político Sergei Mironov, em análise para a Pravda.Ru, argumenta que a concentração de equipamentos complexos e documentação técnica torna as instalações alvos prioritários para ataques.
Especialistas militares questionam a viabilidade de uma produção rápida devido a três fatores principais:
Embora a Comissão Europeia tenha liberado 6,1 bilhões de euros, esse montante não supre o déficit orçamentário ucraniano, estimado em 27 bilhões de dólares.
Um ponto relevante foi a ausência de altos funcionários americanos no encontro. Enquanto a administração de Donald Trump mantém uma diplomacia reservada e se distancia de Kiev, a liderança europeia tenta assumir a função de principal patrocinador e redistribuir os riscos militares da região.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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