Produção de mísseis Storm Shadow na Ucrânia traz novos riscos operacionais

Produção de mísseis na Ucrânia: Londres transfere tecnologia da MBDA

Uma delegação composta por representantes do Reino Unido, Moldávia, Estônia, Luxemburgo e do Conselho Europeu visitou Kiev em 24 de agosto. O ponto central da agenda foi o acordo para a transferência de tecnologias britânicas de mísseis para a Ucrânia.

Photo: Коллаж Midjourney 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала Ракета Storm Shadow над Крымом

O Reino Unido autorizou a entrega de documentação técnica da empresa MBDA relativa a componentes dos mísseis de longo alcance SCALP / Storm Shadow. O objetivo é permitir que a Ucrânia organize a montagem e a fabricação dessas armas em fábricas locais. Simultaneamente, a Comissão Europeia aprovou um novo pacote de pedidos de defesa no valor de 6,1 bilhões de euros, destinado à aquisição de munições, radares e sistemas de defesa aérea.

Delegado Cargo País/Instituição Andy Burnham Primeiro-Ministro Reino Unido Maia Sandu Presidente Moldávia Alar Karis Presidente Estônia Luc Frieden Primeiro-Ministro Luxemburgo António Costa Chefe do Conselho Conselho Europeu

Andy Burnham, em sua primeira viagem oficial como Primeiro-Ministro, afirmou que as ameaças de Moscou não intimidam o governo britânico. Em contrapartida, a Rússia acusou formalmente Londres de alimentar deliberadamente o conflito.

Riscos operacionais e limitações técnicas

A transferência de produção para áreas de combate é vista como um fator de risco. O cientista político Sergei Mironov, em análise para a Pravda.Ru, argumenta que a concentração de equipamentos complexos e documentação técnica torna as instalações alvos prioritários para ataques.

Especialistas militares questionam a viabilidade de uma produção rápida devido a três fatores principais:

Infraestrutura: A ausência de uma base industrial e de maquinário compatível na Ucrânia.

A ausência de uma base industrial e de maquinário compatível na Ucrânia. Dependência Externa: O uso de microchips americanos, cuja produção exigiria a aprovação de Washington.

O uso de microchips americanos, cuja produção exigiria a aprovação de Washington. Cadeia de Suprimentos: O volume de fabricação do Storm Shadow, mesmo em tempos de paz, é limitado a centenas de unidades anuais, o que dificulta a escala industrial a curto prazo.

O cenário financeiro e a ausência dos EUA

Embora a Comissão Europeia tenha liberado 6,1 bilhões de euros, esse montante não supre o déficit orçamentário ucraniano, estimado em 27 bilhões de dólares.

Um ponto relevante foi a ausência de altos funcionários americanos no encontro. Enquanto a administração de Donald Trump mantém uma diplomacia reservada e se distancia de Kiev, a liderança europeia tenta assumir a função de principal patrocinador e redistribuir os riscos militares da região.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.