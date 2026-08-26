Treinamento consular causa suspensão global de agendamentos de vistos dos EUA

A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu o agendamento de entrevistas para vistos em todas as embaixadas e consulados ao redor do mundo. A medida visa intensificar a triagem de solicitantes e realizar a capacitação global do corpo consular.

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O Departamento de Estado dos EUA implementou um programa de treinamento para funcionários de todas as suas representações diplomáticas. Como consequência, o cronograma de recebimento de documentos para a emissão de vistos será alterado para se adequar ao calendário de instrução do pessoal.

Status: Entrevistas já agendadas foram canceladas. Os solicitantes afetados receberam notificações e aguardam a definição de novas datas e horários, que serão comunicados via e-mail.

Medidas de controle imigratório

A suspensão dos agendamentos integra um pacote de endurecimento do controle imigratório dos Estados Unidos. As ações governamentais abrangem:

Auditoria rigorosa de pedidos de vistos e de Green Cards;

Revisão das normas de admissão de refugiados;

Execução de campanhas de deportação.

Antes da viagem: Verificar a caixa de entrada do e-mail cadastrado para atualizações sobre a remarcação de entrevistas e acompanhar as novas diretrizes de recepção de documentos do consulado local.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.