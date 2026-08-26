Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Treinamento consular causa suspensão global de agendamentos de vistos dos EUA

Mundo

A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu o agendamento de entrevistas para vistos em todas as embaixadas e consulados ao redor do mundo. A medida visa intensificar a triagem de solicitantes e realizar a capacitação global do corpo consular.

Флаг Соединенных Штатов Америки
Photo: commons.wikimedia.org by FrankBrueck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Соединенных Штатов Америки

O Departamento de Estado dos EUA implementou um programa de treinamento para funcionários de todas as suas representações diplomáticas. Como consequência, o cronograma de recebimento de documentos para a emissão de vistos será alterado para se adequar ao calendário de instrução do pessoal.

Status: Entrevistas já agendadas foram canceladas. Os solicitantes afetados receberam notificações e aguardam a definição de novas datas e horários, que serão comunicados via e-mail.

Medidas de controle imigratório

A suspensão dos agendamentos integra um pacote de endurecimento do controle imigratório dos Estados Unidos. As ações governamentais abrangem:

  • Auditoria rigorosa de pedidos de vistos e de Green Cards;
  • Revisão das normas de admissão de refugiados;
  • Execução de campanhas de deportação.

Antes da viagem: Verificar a caixa de entrada do e-mail cadastrado para atualizações sobre a remarcação de entrevistas e acompanhar as novas diretrizes de recepção de documentos do consulado local.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Como montar um visual de outono com cinco itens básicos de malha
Mulher
Como montar um visual de outono com cinco itens básicos de malha
Estudo com mil pacientes indica que probióticos reduzem gordura no fígado
Saúde
Estudo com mil pacientes indica que probióticos reduzem gordura no fígado
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Imóveis
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Mais populares
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente

A disposição de itens em um ambiente vai além da estética, influenciando diretamente a percepção de ordem e o estado psicológico de quem habita o espaço.

Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Tendência de beleza para 2026 aposta no tom menta para renovar a expressão facial
Tendência de beleza para 2026 aposta no tom menta para renovar a expressão facial
Como montar um visual de outono com cinco itens básicos de malha
Especialistas explicam técnica para recuperar fibras amassadas em tapetes e carpetes
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
O fim da era do jeans rígido traz a ascensão da seda e do couro
Tendências de outono-inverno 2026/27 trazem coletes de tricô texturizados
Planta que cria tapete vivo elimina a necessidade de rega exaustiva no jardim
Planta que cria tapete vivo elimina a necessidade de rega exaustiva no jardim
últimos materiais
Texturas que desafiam a lógica culinária: a sobremesa gelada que rompe com os padrões tradicionais
Viajar para a Tailândia em setembro requer escolha estratégica de litoral
Treinadores recomendam máquinas de trajetória fixa para quem retorna aos treinos
Estudo com mil pacientes indica que probióticos reduzem gordura no fígado
Estudo da Universidade de Sydney associa duração do sono ao envelhecimento biológico
Portos russos registram salto em volume de carga enviada para a China
Murmansk recebe primeira carga de contêineres da China via Rota do Mar do Norte
Erros comuns na lavagem do rosto que aceleram o envelhecimento
Exercício domiciliar de caminhada sentada auxilia sistema linfático e circulação
Estabilização forçada durante a execução técnica: falhas no posicionamento alteraram todo o processo
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.