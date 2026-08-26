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Historiador russo sofre pressão física e psicológica em detenção em Israel

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Historiador russo sofre pressão psicológica e física em detenção em Israel

O historiador russo Artem Kirpichenok está detido em um centro de detenção do serviço de inteligência israelense, SHABAK, em Petah Tikva. Segundo a historiadora e política Darya Mitina, secretária do OKP e presidente do sindicato "Novy Trud", o especialista em estudos orientais está sendo submetido a severa pressão física e psicológica.

Тюрьма
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De acordo com Mitina, Kirpichenok permaneceu em isolamento total por três semanas, sem acesso a assistência jurídica. Durante os primeiros 20 dias após a detenção, advogados particulares e juristas indicados pelo Partido Comunista de Israel foram impedidos de visitá-lo. Até o momento, não houve a formulação oficial de acusações contra o historiador, e a justiça impôs a proibição de publicar informações sobre o processo.

"Ele é privado de sono, interrogado constantemente e mantido em um ambiente subterrâneo com uma lâmpada de luz branca acesa permanentemente, o que impede que ele diferencie o dia da noite. Tudo isso visa a supressão psicológica e o esgotamento", afirmou Mitina.

Detalhes dos interrogatórios e status jurídico

A política relatou que os interrogatórios duram entre 18 e 24 horas por dia. Kirpichenok estaria sendo mantido algemado a um banquinho de ferro fixado ao chão, em uma posição desconfortável, enquanto investigadores utilizam pressão moral, incluindo ameaças de prisão perpétua e afirmações de que a Rússia teria esquecido o detento.

O primeiro contato com a advogada Inna Lebedinskaya-Kats ocorreu apenas no 21º dia de prisão. A defesa informou que o historiador apresenta estado depressivo e problemas de saúde. Notou-se que as perguntas dos investigadores, aparentemente, não versam sobre viagens anteriores de Kirpichenok ao Irã, mantendo a motivação real da detenção indefinida.

Ações diplomáticas e repercussão

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia e o embaixador russo em Israel estão cientes do caso e mantêm comunicação constante com a advogada. Contudo, a ausência de uma acusação formal limita as medidas jurídicas e diplomáticas imediatas que podem ser tomadas.

Para contrabalançar o sigilo judicial, a defesa busca a publicidade do caso. A situação já foi reportada por veículos como Haaretz e The Jerusalem Post, e petições públicas foram lançadas. Em São Petersburgo, foi realizado um evento de solidariedade com a participação de apoiadores internacionais.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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