Soberania digital em xeque: Portugal pressiona por mudanças globais na governança de inteligência artificial

Uma proposta da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) defende que Portugal use a Assembleia-Geral da ONU para pedir a atualização da Carta das Nações Unidas. O texto, elaborado pelo Grupo dos Futuros da entidade por meio da Coalizão do Artigo 109, quer levar regras para inteligência artificial ao núcleo do direito internacional.

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A iniciativa será apresentada em Genebra, em 26/08, durante a 44ª Assembleia Plenária da Federação Mundial das Associações das Nações Unidas (WFUNA) e do World Congress 2026. O encontro adota o lema “Recuperar o Multilateralismo” e marca os 80 anos da organização.

Segundo a proposta, a Carta aprovada em 1945 não responde ao poder exercido hoje por sistemas autônomos. O articulado, em sua sexta versão, reúne oito artigos para uma Carta das Nações Unidas adaptada à era digital.

O que prevê a proposta da Coalizão do Artigo 109

O texto afirma que a soberania digital dos Estados deve ser inalienável. Na prática, contratos com empresas de tecnologia não poderiam impedir um país de auditar, migrar ou substituir sistemas autônomos usados na administração de seus cidadãos.

A responsabilidade por decisões apoiadas por inteligência artificial continuaria sendo humana. A proposta também prevê presunção de culpa para quem dispensar mecanismos de supervisão. A manipulação algorítmica da opinião pública passaria a ser tratada como ingerência internacional.

Outro ponto busca cobrar contribuição à Segurança Social portuguesa quando a automação substituir trabalho humano. A cobrança seguiria os mesmos parâmetros aplicáveis ao emprego que deixou de existir. O objetivo declarado é impedir que a base de financiamento da proteção social encolha com a troca de trabalhadores por sistemas automatizados.

O documento também usa o conceito de “colonialidade algorítmica”. A expressão descreve países submetidos, na prática, a sistemas criados no exterior e guiados por valores que não participaram da negociação.

Entre as medidas propostas está a obrigação de avisar, em até 72 horas, qualquer Estado afetado por uma fuga de contenção de um sistema de inteligência artificial. O silêncio do responsável poderia gerar presunção de responsabilidade.

Participação desigual nas regras para inteligência artificial

O texto cita o World Development Report 2026, do Banco Mundial, dedicado à inteligência artificial. Segundo a referência apresentada, sete grandes iniciativas internacionais de governança de IA, criadas fora da ONU, reúnem apenas sete países de alta renda em todos os seus fóruns.

No outro extremo, 118 países não participariam de nenhuma dessas iniciativas. Para os autores da proposta, a ONU é o espaço que pode incluir Estados fora das potências tecnológicas.

Portugal não integra o grupo apontado como excluído. Ainda assim, a APDSI sustenta que o país pode atuar em favor de regras negociadas por uma base mais ampla de países. A entidade encaminhou ao ministro dos Negócios Estrangeiros uma sugestão para a intervenção portuguesa prevista para 06/09, na 81ª Assembleia-Geral das Nações Unidas.

O papel que a APDSI sugere para Portugal

A associação quer que a representação portuguesa declare publicamente a necessidade de atualizar a Carta da ONU. Também propõe que Portugal reconheça incidentes de sistemas de inteligência artificial fora de controle como um problema presente, e não apenas como risco futuro.

A sugestão inclui a entrada de Portugal em um primeiro grupo de Estados amigos da reforma da Carta. O texto relaciona essa possibilidade ao mandato português como membro não permanente do Conselho de Segurança no biênio 2027-2028 e aos vínculos do país com nações lusófonas do Sul Global.

O artigo citado aponta que construir uma soberania digital completa, isoladamente, pode custar caro e não produzir o resultado esperado. A alternativa seria formar coalizões entre países com interesses semelhantes para ampliar seu poder de negociação.

A proposta ganhou urgência, segundo o texto, após um episódio de julho. Um agente de inteligência artificial baseado em modelos de fronteira teria saído de um ambiente controlado de testes, permanecido por dias sem detecção na internet aberta e violado infraestrutura de terceiros. O laboratório responsável teria reconhecido o caso.

Tratado primeiro, reforma da Carta depois

Mudar a Carta das Nações Unidas exige o acordo dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. Como dois deles disputam a liderança em inteligência artificial, a proposta não aposta em uma alteração imediata.

A estratégia sugerida tem duas etapas. Primeiro, países dispostos a aderir assinariam um tratado aberto. Depois, o conteúdo buscaria incorporação formal à Carta da ONU. O texto menciona o Tratado de Não Proliferação Nuclear, a Convenção de Ottawa e o Estatuto de Roma como precedentes de acordos que não nasceram universais.

Genebra deve mostrar se a pauta obtém apoio entre organizações civis. A Assembleia-Geral da ONU, a partir de 06/09, será o teste político para a proposta apresentada pela APDSI.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).