Tufão Narra influencia adiamento de sonda lunar chinesa

A China adiou a missão automática Chang'e-7, que tinha como objetivo explorar o polo sul da Lua. O lançamento não ocorrerá dentro da janela de disparo atual, embora a Agência Espacial Chinesa (CMSA) não tenha detalhado formalmente o motivo do atraso.
Indícios apontam para a influência do tufão Narra, detectado próximo ao Centro de Lançamento de Wenchang, onde operaria o foguete Longa Marcha 5. Além das condições meteorológicas, a definição de novas datas depende de cálculos de trajetórias de voo, protocolos de pouso e os níveis de iluminação solar no polo sul lunar.
A missão é composta por um módulo orbital, um módulo de pouso, um rover de quatro rodas e uma sonda saltadora. O conjunto transporta 18 instrumentos científicos e visa a região da borda da cratera Shackleton.
O foco da análise técnica consiste em:
Comentário do pesquisador: Segundo o astrônomo Pavel Gromov, a exploração do polo sul é fundamental para missões tripuladas, pois a presença de gelo em crateras permanentemente sombreadas poderia fornecer água e oxigênio para astronautas.
Embora a missão permita refinar o conhecimento sobre a composição química dos recursos do sul lunar, os dados obtidos não são suficientes para confirmar a viabilidade de bases permanentes no local. A confirmação da utilidade do gelo hídrico exigirá a validação dessas informações em condições reais de superfície.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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