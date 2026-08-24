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Tufão Narra influencia adiamento de sonda lunar chinesa

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A China adiou a missão automática Chang'e-7, que tinha como objetivo explorar o polo sul da Lua. O lançamento não ocorrerá dentro da janela de disparo atual, embora a Agência Espacial Chinesa (CMSA) não tenha detalhado formalmente o motivo do atraso.

Флаг Китая
Photo: commons.wikimedia.org by Studio Incendo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Китая

Indícios apontam para a influência do tufão Narra, detectado próximo ao Centro de Lançamento de Wenchang, onde operaria o foguete Longa Marcha 5. Além das condições meteorológicas, a definição de novas datas depende de cálculos de trajetórias de voo, protocolos de pouso e os níveis de iluminação solar no polo sul lunar.

Equipamentos e objetivos técnicos

A missão é composta por um módulo orbital, um módulo de pouso, um rover de quatro rodas e uma sonda saltadora. O conjunto transporta 18 instrumentos científicos e visa a região da borda da cratera Shackleton.

O foco da análise técnica consiste em:

  • Mapeamento da estrutura e composição do regolito (solo lunar);
  • Quantificação de água e substâncias voláteis;
  • Estudo da exosfera, a camada gasosa extremamente rarefeita da Lua.

Comentário do pesquisador: Segundo o astrônomo Pavel Gromov, a exploração do polo sul é fundamental para missões tripuladas, pois a presença de gelo em crateras permanentemente sombreadas poderia fornecer água e oxigênio para astronautas.

Limites da interpretação

Embora a missão permita refinar o conhecimento sobre a composição química dos recursos do sul lunar, os dados obtidos não são suficientes para confirmar a viabilidade de bases permanentes no local. A confirmação da utilidade do gelo hídrico exigirá a validação dessas informações em condições reais de superfície.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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