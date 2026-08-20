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EUA iniciam ofensiva financeira para isolar a economia do Irã

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O governo dos Estados Unidos anunciou o início de uma ofensiva financeira contra o Irã, com o objetivo de isolar economicamente Teerã e pressionar seus principais parceiros comerciais na Ásia.

Ормузский пролив и полуостров Мусандам
Photo: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ормузский пролив и полуостров Мусандам

Donald Trump e a "Operação Dia D" Econômica

O presidente dos EUA, Donald Trump, classificou a iniciativa como a operação econômica mais devastadora da história, definindo-a como um "Dia D" financeiro. O foco central é a interrupção imediata de fluxos que sustentam a economia iraniana, incluindo o contrabando de petróleo, operações cambiais, transferências bancárias e o uso de empresas de fachada para a gestão de navios.

Trump alertou que qualquer nação ou organização que facilite a continuidade dos canais econômicos de Teerã estará sujeita a sanções financeiras severas e de larga escala. Embora a ameaça seja ampla, o presidente não especificou quais medidas seriam tomadas nem citou países individualmente.

O impacto sobre China e Emirados Árabes Unidos

A análise do cenário indica que a mensagem é direcionada prioritariamente à China, maior compradora de petróleo iraniano, antecedendo a visita do presidente Xi Jinping a Washington. O outro alvo estratégico são os Emirados Árabes Unidos (EAU), especificamente Dubai, que atua como hub financeiro e de reexportação para o Irã.

Embora Dubai tenha anunciado a suspensão de vínculos comerciais e financeiros com Teerã, a fiscalização por parte do Departamento do Tesouro dos EUA enfrenta obstáculos técnicos. As transações frequentemente utilizam redes complexas de agências de câmbio e empresas intermediárias para ocultar a origem dos fundos. Além disso, a chamada "frota fantasma" do Irã, operada por empresas locais, dificulta o controle do fluxo petrolífero.

Quanto à China, a tendência é a migração das compras para um regime de sigilo profundo. Após perder o acesso ao petróleo venezuelano, Pequim busca evitar a perda do suprimento iraniano e a inadimplência de dívidas contraídas com Teerã. Para isso, utiliza-se do sistema de pagamentos interbancários CIPS e de uma rede de bancos e empresas comerciais de pequeno porte que não figuram nos registros internacionais.

A reação de Teerã e o histórico de sanções

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Arakchi, classificou as medidas como "terrorismo econômico", argumentando que Trump busca distrair a opinião pública americana de problemas internos, como a dívida pública recorde e a alta das taxas de juros.

Para o governo iraniano, a pressão econômica não é um fenômeno novo. O histórico de restrições documentado inclui:

Data de início Tipo de Sanção Setor Alvo
Novembro de 1979 Bancárias Financeiro
Junho de 1980 Comerciais Negócios em geral
Fevereiro de 1994 Petrolíferas Energia
Agosto de 2018 Industriais Aviação

A análise aponta que, mesmo após a política de "pressão máxima" implementada por Trump em 2018, as vendas de petróleo iraniano atingiram níveis comparáveis aos do período do Plano de Ação Conjunto Abrangente (JCPOA). Como resposta, Teerã poderá intensificar o bloqueio à navegação no Estreito de Ormuz, visando elevar os preços globais do petróleo e impactar a economia dos EUA antes das eleições de novembro.

Vale notar que, segundo levantamentos de mídia e analistas (incluindo dados da NBC News), Trump já teria feito declarações sobre a vitória ou o fim do conflito com o Irã entre 32 e 38 vezes.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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