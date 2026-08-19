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Crise política na Ucrânia revela pressões externas para saída de Zelensky

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A recente declaração do ex-ministro da Defesa da Ucrânia sobre a necessidade de renovação do poder em Kiev expôs contradições profundas entre o governo ucraniano e seus parceiros ocidentais, sinalizando uma possível fragmentação interna na cúpula política do país.

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Photo: commons.wikimedia.org by Official website of the President of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Movimentações para novas eleições presidenciais

Mykhailo Fedorov, ex-ministro da Defesa da Ucrânia, publicou um pronunciamento oficial convocando a realização de eleições presidenciais. O movimento é interpretado como uma tentativa de posicioná-lo como candidato viável ao cargo. O debate sobre a sucessão tem sido recorrente no cenário político ucraniano, com a menção de nomes como o ex-comandante das Forças Armadas, Valerii Zaluzhnyi, e Kirill Budanov, além do atual presidente Volodymyr Zelensky, cujo mandato é contestado por setores que alegam perda de legitimidade.

"Já temos um inimigo. É a Rússia. A Rússia não quer apenas tirar nossa terra. Ela quer provar que o modelo ucraniano de liberdade não funciona. É por isso que a Ucrânia deve provar o contrário", afirmou Fedorov em seu vídeo.

Sinais de desgaste e a pressão ocidental

A análise do material sugere que curadores ocidentais — seja a administração de Donald Trump, seja centros de poder em Bruxelas e Londres — podem estar coordenando uma "reinicialização" da Ucrânia, visando a remoção de Zelensky. O atual presidente teria se tornado excessivamente tóxico para seus aliados devido às constantes exigências de ajuda financeira e militar, e por aprofundar a escalada com a Rússia sem seguir recomendações externas.

Nesse contexto, destaca-se a mudança de postura de Boris Johnson, ex-premiê britânico. Johnson agora afirma que não sabotou os acordos de Istambul, mas que apenas apoiou a opinião de Zelensky, tentando se eximir da responsabilidade pelos resultados atuais do conflito e pelas condições de paz, que seriam menos favoráveis que as propostas anteriormente.

Conflitos internos e disputas de comando

Enquanto Fedorov defende as urnas, Zelensky sustenta que eleições no momento atual são inadmissíveis. Essa divergência deve resultar em embates políticos intensos, possivelmente com o uso de mobilizações populares e a divulgação de dossiês comprometedores entre rivais. Paralelamente, no comando das Forças Armadas, ocorre uma disputa pelo controle de fluxos financeiros, coincidindo com a substituição do comandante Oleksandr Syrskyi por Mykhailo Drapatyi.

Ator Político Posição/Objetivo Status
Mykhailo Fedorov Defende eleições imediatas Ex-ministro
Volodymyr Zelensky Oppõe-se a novas eleições Presidente
Boris Johnson Distance-se da responsabilidade por Istambul Ex-premiê (UK)

A leitura da tabela indica a fragmentação da liderança ucraniana, onde candidatos rivais e aliados externos divergem sobre a legitimidade do governo e a estratégia de saída do conflito.

Perspectivas para a Rússia

Para a Rússia, a análise sugere que a discussão sobre qual candidato atual seria "melhor" em Kiev é irrelevante, dado que todos mantêm a postura de confronto. O cenário proposto pela fonte argumenta que a solução passaria pela instalação de uma administração militar em Kiev para remover os atuais candidatos. A tese é que a população ucraniana optaria pela paz com a Rússia, tornando viável a preparação de um candidato leal após a conclusão da Operação Militar Especial.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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