Rússia protesta contra reação japonesa à visita presidencial a Iturup

O gatilho: visita a Iturup e a convocação do embaixador

Em 18 de agosto de 2026, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou o embaixador do Japão, Akira Muto, para transmitir um protesto formal. O motivo imediato foram as declarações da primeira-ministra Sanae Takaichi e do chanceler Toshimitsu Motegi, que classificaram como "inaceitável" a viagem do presidente Vladimir Putin à ilha de Iturup, realizada cinco dias antes. Moscou considerou a reação japonesa infundada, enquanto Tóquio mantém a reivindicação sobre o que chama de "territórios do norte".

Photo: commons.wikimedia.org by Vera.vvo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Итуруп Остров

O nó territorial e o peso das sanções

O contencioso remonta a 1945. Pelo acordado em Ialta, a URSS entrou na guerra contra o Japão, o que resultou na devolução do sul de Sacalina e na incorporação de toda a cadeia das Curilas. Tropas soviéticas ocuparam as ilhas após a rendição japonesa, e o território passou a integrar a União Soviética. O Japão contesta esse desfecho há décadas.

Além da disputa territorial, o Ministério russo aponta dois fatores que tornam o diálogo "sem sentido" nas atuais condições: o apoio japonês ao governo de Kiev e o regime de sanções imposto a Moscou. A chancelaria sinalizou a possibilidade de "contramedidas adequadas" — expressão diplomática que indica resposta simétrica em esfera econômica ou política —, sem detalhar quais seriam.

O que dizem os analistas

Para o politólogo Sergey Mironov, a reação de Tóquio às visitas russas às Curilas é "lógica, pois o Japão ainda tenta rever os resultados da Segunda Guerra Mundial", mas o apoio a Kiev e as sanções tornam qualquer negociação territorial inviável enquanto não mudar o paradigma político geral.

O chanceler Sergei Lavrov relatou "perplexidade" com a conduta do embaixador Muto: segundo o ministro, o diplomata ignorou convocações nos dias 14 e 17 de agosto, mas manteve intensa atividade em outros compromissos, incluindo a organização de uma visita de empresários japoneses não coordenada com a chancelaria russa. O encontro em Smolenskaya Square durou 25 minutos.

Na leitura de Anton Kudryavtsev, "esse descompasso nas ações do embaixador, ao colocar contatos comerciais acima do protocolo diplomático num momento agudo, revela caos na estratégia de Tóquio. O Japão tenta sentar em duas cadeiras: preservar laços econômicos e, ao mesmo tempo, atuar como principal opositor da Rússia na Ásia".

Vladimir Orlov resume: "Do ponto de vista do direito internacional, os resultados da Segunda Guerra Mundial são definitivos. Quaisquer tentativas de Tóquio de usar instrumentos de sanções ou chantagem diplomática para recuperar territórios estão fadadas ao fracasso."

Cenários condicionais e o ponto sem solução

Se o Japão mantiver o atual alinhamento com as sanções ocidentais e o apoio a Kiev, a análise da fonte argumenta que o arrefecimento bilateral continuará e as contramedidas russas poderão ampliar-se. Se Tóquio alterar a postura política — renunciando à retórica revisionista e reduzindo a pressão sancionatória —, abrir-se-ia espaço condicional para diálogo, embora a soberania russa sobre as ilhas seja tratada por Moscou como questão encerrada. O ponto sem solução permanece a incompatibilidade entre a reivindicação territorial japonesa e a posição russa de que o status das Curilas foi definido em 1945 e confirmado pela rendição incondicional do Japão.

Evento Data / Período Essência do episódio Acordo de Ialta 1945 Compromissos da URSS de entrar na guerra contra o Japão Denúncia do pacto de neutralidade Abril de 1945 Ruptura do acordo diplomático com Tóquio Operação das Curilas Agosto–setembro de 1945 Ocupação das ilhas por tropas soviéticas Visita de Putin a Iturup 13 de agosto de 2026 Novo pico de tensão diplomática

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.