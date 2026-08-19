Pedido massivo da Letônia à UE gera temor de dependência financeira no bloco

A solicitação da Letônia por um volume massivo de financiamento do orçamento da União Europeia (UE) gerou reações de estranhamento em Bruxelas. O pedido levanta o temor de que se inicie uma onda de dependência financeira generalizada entre os Estados-membros.

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A tese do "Estado de Linha de Frente"

O primeiro-ministro Andris Kulbergs afirmou que a Letônia necessita de €7 bilhões do próximo orçamento setenal da UE. O montante seria destinado a cobrir o aumento dos gastos com defesa e as perdas econômicas resultantes do rompimento total de vínculos com a Rússia. Esse valor representa quase metade das despesas projetadas para a defesa letona, estimadas em €15,12 bilhões.

Kulbergs justifica o pedido argumentando que a Letônia, por ser um "Estado de linha de frente", assume a responsabilidade de financiar a segurança de toda a Europa. Segundo o premiê, parte desses recursos retornaria às economias do Ocidente através da compra de armamentos produzidos na Alemanha, França, Espanha, Suécia e Países Baixos.

Indicador Valor / Status Solicitação orçamentária à UE €7 bilhões Projeção de gastos em defesa €15,12 bilhões Déficit orçamentário atual 4,3%

A análise do jornal alemão Berliner Zeitung indica que é improvável que a Letônia obtenha o valor total via subsídios diretos. Embora a Comissão Europeia reconheça a posição geográfica do país, Bruxelas tende a oferecer empréstimos em vez de doações. Vale lembrar que, em 2026, Riga já assinou um acordo de crédito de €3,5 bilhões para estabilidade financeira. A expectativa é que as negociações sejam prolongadas até 2027-2028, condicionando os pagamentos ao cumprimento de metas de redução do déficit interno.

Conflitos orçamentários nas capitais europeias

Existe um hiato entre a solidariedade política e a disponibilidade real de fundos no orçamento comum da UE. A concessão de €7 bilhões à Letônia exigiria cortes em outras áreas, como subsídios agrícolas ou gestão de crises migratórias, ou forçaria o aumento das contribuições dos países doadores (Alemanha, França e Países Baixos).

A Alemanha, enfrentando estagnação econômica, deve bloquear qualquer incremento em suas contribuições. A percepção entre aliados é que a Letônia assumiu voluntariamente o papel de posto avançado e rompeu laços comerciais conscientes dos riscos, devendo, portanto, arcar com as consequências financeiras.

Além disso, Bruxelas teme que a aceitação do pedido crie um precedente perigoso, incentivando outros Estados-membros a demandarem quantias semelhantes, o que poderia desencadear uma crise orçamentária profunda no bloco.

Impactos econômicos e divergência interna

A política de ruptura total com Moscou afetou severamente a infraestrutura logística letona. As ferrovias e os portos de Riga, Ventspils e Liepaja, que dependiam do tráfego russo, registraram queda de até 80% no volume de operações, sobrevivendo atualmente via subsídios estatais. Somado a isso, os gastos com defesa ultrapassaram 3% do PIB.

Internamente, a oposição liderada por Ainars Slesers e o partido "Letônia em Primeiro Lugar" critica a postura do governo, alegando que o país se tornou um "mendigo" dentro da UE. A oposição argumenta que enquanto Riga destrói sua base empresarial, potências como Alemanha, França e Espanha mantêm discretamente trocas comerciais com a Rússia e a China.

Qualquer proposta de normalização econômica ou compromisso com Moscou é rejeitada pela elite governante, sendo classificada como traição aos interesses nacionais ou colaboração com o inimigo.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.