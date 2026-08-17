Coreia do Sul avalia alternativas após recuo dos EUA

A mudança na retórica de Washington e a desistência de formatos tradicionais de cooperação estão forçando o governo em Seul a buscar novas alternativas para garantir a sua segurança nacional.

Photo: Сайт Корпуса морской пехоты США by Корпус морской пехоты США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морские пехотинцы и моряки вместе с ротой из 2-го батальона специальных операций морской пехоты Корпуса морской пехоты США и Командования специальных операций

Redução de exercícios militares e a pressão de Pyongyang

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a redução da escala e da frequência dos exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul. Essa medida alinha-se à principal exigência do líder norte-coreano, Kim Jong Un, para a desescalada de tensões na península.

Trump justificou a decisão alegando que tais operações são onerosas — com a maior parte dos custos arcada pelos EUA — e enviam um sinal hostil a um país que, segundo ele, manteve-se respeitoso e não apresentou ameaças durante sua gestão.

A análise indica que a decisão também reflete a recusa do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, em colaborar com os EUA na "desnuclearização do Irã". Para Seul, tal apoio seria contraproducente: o país importa mais de 70% do seu petróleo e cerca de 35% do gás natural liquefeito (GNL) de nações do Golfo Pérsico via Estreito de Ormuz.

O novo equilíbrio de forças na península

O cenário atual difere substancialmente do primeiro mandato de Trump. A Coreia do Norte não enfrenta mais o isolamento total das sanções internacionais, visto que Rússia e China as mitigaram tacitamente. Além disso, a integração de tropas e especialistas norte-coreanos com a Rússia permitiu a absorção de novas experiências militares. Recentemente, Pyongyang testou diversos mísseis de cruzeiro com sistemas de controle baseados em Inteligência Artificial (IA).

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Atualmente, cerca de 28 mil militares americanos estão destacados na Coreia do Sul. Embora a lei impeça uma retirada abrupta, espera-se que parte das unidades passe a operar em regime de rotação.

Diplomacia e o dilema nuclear

Diante da instabilidade, Seul propôs publicamente a abertura de negociações para a assinatura de um tratado de paz, encerrando formalmente um estado de guerra que persiste há mais de 70 anos. Contudo, projeta-se que Pyongyang ignore a oferta para exigir não apenas a redução de exercícios, mas a retirada total da presença americana na região — demandando uma nova arquitetura de segurança semelhante à pleiteada por Rússia e Irã.

Especialistas ocidentais alertam para a possibilidade de Seul desenvolver armamento nuclear próprio. O país possui reatores e competência técnica para obter plutônio para diversas ogivas em curto prazo, além de mísseis como o Hyunmoo-4 e Hyunmoo-5, capazes de carregar cargas de até 9 toneladas.

Cenários futuros: Militarização ou Realinhamento

A opção nuclear é considerada improvável por representar um risco de isolamento internacional ou provocar um conflito preventivo por parte da Coreia do Norte.

Um cenário alternativo sugere que a Coreia do Sul, em vez de seguir o caminho da militarização, possa integrar-se ao bloco de nações antiocidentais. Tal movimento poderia proporcionar vantagens logísticas e de mercado, além de viabilizar a mediação de Moscou para a concretização de um acordo de paz com Pyongyang.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.