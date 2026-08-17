A mudança na retórica de Washington e a desistência de formatos tradicionais de cooperação estão forçando o governo em Seul a buscar novas alternativas para garantir a sua segurança nacional.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a redução da escala e da frequência dos exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul. Essa medida alinha-se à principal exigência do líder norte-coreano, Kim Jong Un, para a desescalada de tensões na península.
Trump justificou a decisão alegando que tais operações são onerosas — com a maior parte dos custos arcada pelos EUA — e enviam um sinal hostil a um país que, segundo ele, manteve-se respeitoso e não apresentou ameaças durante sua gestão.
A análise indica que a decisão também reflete a recusa do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, em colaborar com os EUA na "desnuclearização do Irã". Para Seul, tal apoio seria contraproducente: o país importa mais de 70% do seu petróleo e cerca de 35% do gás natural liquefeito (GNL) de nações do Golfo Pérsico via Estreito de Ormuz.
O cenário atual difere substancialmente do primeiro mandato de Trump. A Coreia do Norte não enfrenta mais o isolamento total das sanções internacionais, visto que Rússia e China as mitigaram tacitamente. Além disso, a integração de tropas e especialistas norte-coreanos com a Rússia permitiu a absorção de novas experiências militares. Recentemente, Pyongyang testou diversos mísseis de cruzeiro com sistemas de controle baseados em Inteligência Artificial (IA).
|Fator de Mudança
|Impacto para Seul
|Tendência de Washington
|Exercícios Militares
|Perda de dissuasão imediata
|Redução de custos e escala
|Presença dos EUA (USFK)
|Risco de redução do contingente
|Transição para base rotacional
|Alianças Externas
|Necessidade de novos mediadores
|Pressão por cooperação no Irã
Atualmente, cerca de 28 mil militares americanos estão destacados na Coreia do Sul. Embora a lei impeça uma retirada abrupta, espera-se que parte das unidades passe a operar em regime de rotação.
Diante da instabilidade, Seul propôs publicamente a abertura de negociações para a assinatura de um tratado de paz, encerrando formalmente um estado de guerra que persiste há mais de 70 anos. Contudo, projeta-se que Pyongyang ignore a oferta para exigir não apenas a redução de exercícios, mas a retirada total da presença americana na região — demandando uma nova arquitetura de segurança semelhante à pleiteada por Rússia e Irã.
Especialistas ocidentais alertam para a possibilidade de Seul desenvolver armamento nuclear próprio. O país possui reatores e competência técnica para obter plutônio para diversas ogivas em curto prazo, além de mísseis como o Hyunmoo-4 e Hyunmoo-5, capazes de carregar cargas de até 9 toneladas.
A opção nuclear é considerada improvável por representar um risco de isolamento internacional ou provocar um conflito preventivo por parte da Coreia do Norte.
Um cenário alternativo sugere que a Coreia do Sul, em vez de seguir o caminho da militarização, possa integrar-se ao bloco de nações antiocidentais. Tal movimento poderia proporcionar vantagens logísticas e de mercado, além de viabilizar a mediação de Moscou para a concretização de um acordo de paz com Pyongyang.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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