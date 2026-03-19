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Milei Dispõe-Se a Cooperar com Trump na Guerra de Agressão ao Irã

Mundo

Javier Lanari, portavoz do governo argentino de Javier Milei, afirmou nesta quarta-feira (18) ao jornal El Mundo da Espanha que a Argentina está pronta para ajudar Estados Unidos e Israel na empreitada militar contra o Irã.

Эсминец USS Thomas Hudner во время операции США "Эпическая ярость" против Ирана
Photo: United States Department of Defense is licensed under public domain
Эсминец USS Thomas Hudner во время операции США "Эпическая ярость" против Ирана

“Se os Estados Unidos solicitarem, sim. Qualquer assistência que eles considerem necessária será fornecida”, disse Lanari. A única justificativa apresentada para tanto foi que o Irã é “inimigo” da Argentina.

De acordo com o diário espanhol, ao mesmo tempo que Lanari disse não ter ciência de nenhuma solicitação de Washington até agora, a prontificação de Buenos Aires deve-se ao fato de que “os precedentes históricos e o alinhamento incondicional do governo de Javier Milei com o de Donald Trump abrem possibilidades significativas para que a terceira maior economia da América Latina se envolva no esforço de guerra da Casa Branca”, reportou El Mundo.

A sinalização belicista da Casa Rosada ocorre na mesma semana em que Milei retirou seu país da Organização Mundial da Saúde (OMS), a exemplo do que fez Trump no início do ano passado.

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Author`s name Petr Ermilin
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