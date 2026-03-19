Milei Dispõe-Se a Cooperar com Trump na Guerra de Agressão ao Irã

Javier Lanari, portavoz do governo argentino de Javier Milei, afirmou nesta quarta-feira (18) ao jornal El Mundo da Espanha que a Argentina está pronta para ajudar Estados Unidos e Israel na empreitada militar contra o Irã.
“Se os Estados Unidos solicitarem, sim. Qualquer assistência que eles considerem necessária será fornecida”, disse Lanari. A única justificativa apresentada para tanto foi que o Irã é “inimigo” da Argentina.
De acordo com o diário espanhol, ao mesmo tempo que Lanari disse não ter ciência de nenhuma solicitação de Washington até agora, a prontificação de Buenos Aires deve-se ao fato de que “os precedentes históricos e o alinhamento incondicional do governo de Javier Milei com o de Donald Trump abrem possibilidades significativas para que a terceira maior economia da América Latina se envolva no esforço de guerra da Casa Branca”, reportou El Mundo.
A sinalização belicista da Casa Rosada ocorre na mesma semana em que Milei retirou seu país da Organização Mundial da Saúde (OMS), a exemplo do que fez Trump no início do ano passado.
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A afirmação foi feita em entrevista ao ex-governador Anthony Garotinho, no YouTube. Logo em seguida, Travancas foi exonerado do cargo.