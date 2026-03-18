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Palácio Guanabara, ‘Gabinete do Crime Organizado do Rio’: Assessor do Governador

Mundo

Victor Travancas, então assessor na Secretaria estadual da Casa Civil no Rio de Janeiro, afirmou na última quinta-feira (12) que a sede do Poder Executivo fluminense é o “gabinete do crime organizado no Rio de Janeiro”. A afirmação foi feita em entrevista ao ex-governador Anthony Garotinho, no YouTube. Logo em seguida, Travancas foi exonerado do cargo.

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Photo: commons.wikimedia.org by DiMonteiro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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¨Costumo dizer que o Palácio Guanabara é o gabinete do crime organizado do Rio de Janeiro. Na verdade, o crime organizado no Rio de Janeiro funciona dentro do Palácio Guanabara, disse Travancas. ¨O critério do Cláudio tem sido a nomeação de criminoso”, acrescentou o advogado.

Tracanvas afirmou ainda que pediu a exoneração do cargo e por diversas vezes desde o início do ano tentou sua demissão, mas Cláudio Castro (PL) o manteve porque, segundo o governador, enquanto estiver trabalhando para o governo, não poderá processá-lo.

“Não fui demitido. Estou no governo e ninguém me exonera. É uma coisa maravilhosa. Ontem mandei no Whatsapp, ‘por favor, me exonerem’, e não fui exonerado”, ironizou.

Ao longo da entrevista, o ex-assessor de Castro revelou também que, como responsável pelo compliance do gabinete do governador em 2024, notificou o governador em relação às irregularidades na Fundação Ceperj, que pouco depois motivaram as acusações pelas quais Castro responde atualmente na Justiça Eleitoral.

O Tribunal Superior Eleitoral investiga Castro por supostamente ser responsável por um esquema de contratações irregulares de cabos eleitorais em 2022, com dinheiro público através da Ceperj e da Universidade do Estado do Rio.

Na entrevista a Garotinho, Travancas disse que o ex-deputado federal André Moura (União), nomeado por Castro ao cargo interino de secretário de Representação do Governo do Estado em Brasília, era ¨grande amigo” do ex-deputado estadual TH Joias, preso por suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho.

Junto desta crítica, o advogado agora exonerado do governo fluminense acusou Castro de mentir ao ministro Alexandre de Moraes do STF, ao negar, em carta enviada ao magistrado, que havia articulado a saída do deputado estadual Rafael Picciani (MDB) da Assembleia Legislativa para que TH Joias assumisse como suplente em 2024.

O prefeito carioca Eduardo Paes (PSD), que tem pressionado duramente Castro por supostos envolvimentos em casos de corrupção e, justamente, com o crime organizado, veio logo a público em suas redes sociais a fim de comentar a entrevista de advogado ao podcast de Garothinho.

“Não sei se o que esse rapaz diz há 3 anos sobre o chefe dele é verdade. Por si só, o fato de ele não ser exonerado mostra um ‘medo’ enorme do que ele possa saber e contar”, escreveu Paes. “Se ele mente, é crime. Se ele diz a verdade, tem muito crime [envolvendo o governo do Rio]”.

Alessandro Pitombeira Carracena, ex-secretário estadual de Esportes de Castro, é um dos presos pela Operação Anomalia da Polícia Federal (PF), instaurada em 9 de março deste ano com o fim de desarticular um núcleo criminoso que atuava na negociação de vantagens indevidas e venda de influência em favor de um traficante internacional de drogas.

Edu Montesanti
Journalist, Author, Teacher, Translator
edumontesanti.wordpress.com

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Author`s name Ksenia Semenova
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