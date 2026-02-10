Sociedade CPLP Mundo Negόcios Rússia Desporto Ciência Jardim
Trump Posta Mensagem Racista do Casal Obama em ´Truth Social´

Mundo

Famoso por comentários grosseiros e ofensivos, muitas vezes com forte tendência racista, o presidente americano Donald Trump publicou, neste dia 6 em sua conta na rede social Truth Social, uma mensagem contendo forte racismo contra o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e sua esposa, Michelle – ambos negros.

12 horas depois da publicação, após declarações de repúdio incluindo políticos do Partido Republicano, ao qual pertence Trump, a mensagem foi removida – prática incomum envolvendo o republicano – sem que o mandatário estadunidense tenha se desculpado.

A mensagem continha um vídeo no qual Obama e sua esposa Michelle eram retratados como macacos. O conteúdo da mensagem girava em torno da suposta manipulação das eleições presidenciais de 2020 nos EUA, até hoje contestada pelo presidente americano. Após cerca de um minuto, uma breve inserção mostrava os rostos dos Obamas com corpos de macacos, ao som de “The Lion Sleeps Tonight”.

Trump referiu-se assim à postagem, referindo-se à primeira parte do vídeo que continha alegações desmentidas sobre fraude nas urnas eletrônicas: “Eu vi o começo. Estava tudo bem”.

“Era uma publicação muito forte em termos de fraude eleitoral”, continuou. “Ninguém sabia que aquilo estava no final. Se tivessem prestado atenção, teriam percebido e provavelmente teriam tido a sensatez de remover o vídeo”, disse Trump ao creditar a publicação a membros da Casa Branca.

Questionado diretamente se pediria desculpas, o chefe de Estado americano recusou. “Não”, disse ele. “Não cometi nenhum erro.” A Casa Branca havia defendido a publicação e minimizado a repercussão do vídeo, qualificando-a de “indignação falsa”.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, desdenhou da indignação pela postagem. “Por favor, parem com essa falsa indignação e noticiem hoje algo que realmente importe para o público americano”, disse ela.

¨O presidente não tinha conhecimento desse vídeo e ficou muito desapontado com o funcionário que o divulgou”, disse um conselheiro de Trump.

A ex-vice-presidente Kamala Harris criticou a explicação da Casa Branca, escrevendo no X: “Ninguém acredita nessa tentativa de encobrimento por parte da Casa Branca, especialmente porque eles defenderam a publicação inicialmente. Todos nós sabemos quem é Donald Trump, e no que ele acredita.”

Diversos republicanos por todo o país exigiram que seu correligionário retirasse a postagem, e que se desculpasse pelo que chegou a ser qualificado de “comportamento repugnante do presidente”, e ¨não há nada mais baixo que isso¨.

Edu Montesanti

