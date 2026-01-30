Kast Anuncia Dois Advogados de Pinochet como Ministros no Chile

Eleito presidente do Chile em 14 de dezembro de 2025, José Antonio Kast nomeou para sua equipe ministerial nesta terça-feira (20) dois antigos advogados do ex-ditador militar Augusto Pinochet (1973-1990), que comandou um dos regimes mais violentos da América Latina.

Photo: Own work by Arthur123lol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Карта Глобал Спейс

Entre os 25 ministros que formarão parte do seu governo a partir de 11 de março, Fernando Rabat, professor da Universidad del Desarrollo que fez parte da equipe que defendeu Pinochet em diversos casos, incluindo o chamado Caso Riggs, escândalo envolvendo suas contas bancárias secretas nos Estados Unidos, chefiará o Ministério da Justiça e Direitos Humanos.

O Ministério da Defesa será comandado por Fernando Barros, sócio-fundador de um dos maiores escritórios de advocacia do Chile, que colaborou na defesa do ditador chileno preso em Londres, em 1998.

Na campanha presidencial de 2017, Kast afirmou que “se Pinochet estivesse vivo, votaria por mim”. O pai do presidente eleito do Chile, Michael Kast Schindele, era seguidor de Adolf Hitler e membro do partido nazista.

Miguel Kast, irmão do presidente chileno eleito, foi um dos diversos "jovens economistas" denominados "Chicago Boys": treinados por Milton Friedman, aplicaram a agenda neoliberal no Chile durante o regime de Pinochet.

´Saindo do Armário´, Tomada Enésima

A grande maioria dos ideólogos de direita já deixou claro ao longo dos anos que sua ideologia não se baseia essencialmente na liberdade nem na democracia com seu Estado de Direito, nem menos na oposição à violência como tantas vezes proclamam, especialmente quando estão na oposição, afastados do poder político.



Embora em casos semelhantes esta seguinte pergunta já tenha sido respondida exaustivamente em todo o mundo, e intensamente na América Latina, vale levantar agora esta mesma questão: os direitistas aprovarão o herdeiro do nazismo no Chile? A resposta tem sido "sim". Ou em alguns casos o bem conhecido, momentâneo silêncio conivente.



Se essa tendência política ao menos reconhecesse suas ideias e intenções, o diálogo pela construção de um mundo mais justo estaria menos travado. Mas pode-se esperar sequer diálogo por parte das crias de Tio Adolf?



Kast é mais um que, estando esta vertente política no poder, fornece pateticamente a resposta óbvia para quem ainda tinha alguma dúvida.