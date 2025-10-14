Sociedade CPLP Mundo Negόcios Rússia Desporto Ciência Jardim
Como você é grandiosa, Gaza!

Como você é grandiosa, Gaza!

Photo: wikidata.org by Ali Hamad of APAimages, for Wafa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Por Ricardo Mohrez Muvdi*
 
Esta é a primeira vez na história que um suposto acordo de paz sem justiça é assinado entre uma pequena cidade chamada Gaza e as grandes potências mundiais, incluindo países árabes e muçulmanos.

Uma faixa de terra de poucos quilômetros de extensão, castigada, bloqueada, bombardeada e sitiada por décadas, tornou-se o centro moral do planeta.
 
Gaza, sem exército nem riquezas, resistiu ao cerco dos mais poderosos. Sobreviveu ao silêncio cúmplice de governos que se autodenominam árabes e muçulmanos e demonstrou que a força nem sempre se mede em mísseis, mas em dignidade.
 
Hoje o mundo fala de paz, mas que paz pode existir sem justiça? Que acordo pode ser verdadeiro se não reconhece os direitos de um povo que pagou com sangue por seu desejo de liberdade?
 
Gaza não se rende. Gaza não assina sua derrota. Gaza assina sua permanência na história.
E diante da hipocrisia internacional, diante da traição de alguns, Gaza continua sendo o coração pulsante de toda a Palestina.
 
Como você é grandiosa, Gaza.
Sua vitória não reside em documentos ou cúpulas, mas na consciência dos povos livres do mundo.

Ricardo Mohrez Muvdi, é palestino, nascido em Beir-Jala, Palestina (1952). Refugiado na Colômbia, é administrador de empresas e presidente da União Palestina da América Latina (UPAL).

