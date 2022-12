A Rússia destrói 50% da infra-estrutura da Ucrânia, Zelensky admite

Cinqüenta por cento da infra-estrutura da Ucrânia foi destruída em ataques com mísseis russos, disse o presidente Volodymyr Zelensky em uma conversa com o presidente americano Joe Biden.

Uma mensagem publicada no site do presidente ucraniano diz que Zelensky informou Biden sobre as consequências dos ataques com mísseis russos, que destruíram cerca de 50% da infra-estrutura energética da Ucrânia.

Zelensky pediu a Biden que fizesse todo o possível para proteger as instalações energéticas remanescentes e fortalecer a defesa aérea do país.

"Isto é especialmente importante agora, quando o período de inverno começou na Ucrânia", disse Zelensky.

Ele também sugeriu a convocação de uma cúpula global de paz para coordenar os esforços internacionais para acabar com as hostilidades na Ucrânia.