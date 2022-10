Erdogan da Turquia ordena começar a trabalhar imediatamente no centro de gás do Mar Negro

O presidente turco Recep Erdogan ordenou que se começasse a trabalhar no projeto do hub de gás após a proposta de Putin.

Os ministérios de energia da Rússia e da Turquia começarão a trabalhar na questão imediatamente, pois não há necessidade de esperar, acredita Erdogan.

De acordo com o presidente turco, tal plataforma pode ser criada na Trácia.

O presidente russo Putin deu as mesmas instruções ao Ministério de Energia da Rússia.

"Nosso Ministério de Energia e Recursos Naturais e o lado russo realizarão seu trabalho sobre este assunto, apresentar-nos-ão [os resultados], e então daremos este passo". Não se pode esperar", disse Erdogan.

A Trácia (a parte noroeste da Turquia, onde fica Istambul) é um lugar adequado para a construção do centro de gás, acredita Erdogan.

Putin sugeriu a idéia de criar um centro de gás na Turquia em uma reunião do fórum da Semana Russa da Energia.

"Poderíamos mover o volume perdido de trânsito através dos Nord Streams, ao longo do fundo do Mar Báltico, para a região do Mar Negro e assim fazer as principais rotas para o abastecimento de nosso combustível, nosso gás natural para a Europa através da Turquia, criando na Turquia o maior hub de gás para a Europa", sugeriu Putin. "A menos, é claro, que nossos parceiros estejam interessados nisto".

O Ministro de Energia e Recursos Naturais da Turquia Fatih Donmez disse que era a primeira vez que ele tinha ouvido falar de tais planos. Tecnicamente, "isto é absolutamente possível", disse ele.

O chefe da Gazprom, Alexei Miller, disse que a empresa estava pronta para construir as instalações de transmissão de gás necessárias. Ele chamou de relevante a idéia de transferir os suprimentos para a região do Mar Negro. Segundo Miller, as obras de reparo dos gasodutos Nord Streams após as explosões demorarão muito tempo.