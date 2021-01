Índia lembra Gandhi no 73º aniversário de seu assassinato

Nova Deli (Prensa Latina) A Índia lembra neste sabado (30) Mahatma Gandhi, figura central na independência do colonialismo britânico e defensor do princípio da não violência, no 73ú aniversário de seu assassinato.

O presidente Ram Nath Kovind, o vice-presidente M Venkaiah Naidu e o primeiro-ministro Narendra Modi prestaram uma homenagem floral ao Pai da Índia no Memorial Rajghat, transmitido pela All India Radio.

Em sua mensagem neste Dia dos Mártires, o Presidente Kovind disse que o povo deveria aderir aos ideais de Gandhi de paz, não-violência, simplicidade, pureza de meios e humildade e pediu a todos que decidam seguir seu caminho na verdade. E amor.

Por sua vez, o primeiro-ministro Narendra Modi disse em um tweet que os ideais de Gandhi continuam a motivar milhões de pessoas.

O vice-presidente M. Venkaiah Naidu afirmou que Gandhi deixou uma marca indelével e trabalhou incansavelmente para a elevação dos vulneráveis, oprimidos e socialmente atrasados.

A Divisão de Filmes presta homenagem com a exibição do filme 'Gandhi Rediscovered'.

Político, pensador e promotor da independência da Índia, Mohandas Karamchand Gandhi nasceu em Porbandar, município do estado de Gujarat, em 2 de outubro de 1869.

Desde muito jovem identificou-se com os setores que lutavam contra o domínio britânico e nos anos 30 do século passado tornou-se uma figura central nesse movimento após a famosa 'Salt March' ao longo de mais de 300 quilômetros contra o monopólio londrino daquele recurso, que marcou a campanha de libertação nacional.

Defensor do Ahimsa, um conceito filosófico que defende a não violência e o respeito pela vida, Gandhi foi assassinado em 30 de janeiro de 1948 por um ultranacionalista de direita, contrário ao seu apelo à coexistência pacífica entre hindus e muçulmanos.

A Organização das Nações Unidas comemora o Dia Internacional da Não-Violência todo dia 2 de outubro, prática promovida por Gandhi e pela qual o Prêmio Nobel de Literatura Rabindranath Tagore o chamou de Mahatma (Grande Alma), como é conhecido mundialmente.

https://patrialatina.com.br/india-lembra-gandhi-no-73u-aniversario-de-seu-assassinato/