Brasil registra 14,1 milhões de desempregados de agosto a outubro

Brasília, 29 dez (Prensa Latina) A taxa de desemprego no Brasil foi de 14,3 por cento no trimestre agosto-outubro, o que equivale a 14,1 milhões de pessoas sem trabalho, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados, que fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, indicam que em relação ao trimestre anterior (maio a julho), houve aumento de 0,5 ponto percentual (13,8%).



Em comparação com a mesma fase de 2019, é 2,7 unidades superior (11,6 por cento).



Além do aumento do número de pessoas que procuram emprego, houve um aumento de 2,8% na população ocupada, chegando a 84,3 milhões de pessoas.



Segundo Adriana Beringuy, analista de pesquisas do instituto, 'neste trimestre vimos uma redução da população fora da população ocupada e isso pode ter se refletido no aumento de pessoas absorvidas pelo mercado de trabalho e também no crescimento da demanda por mão de obra '



Por outro lado, o número de empregados sem carteira de trabalho no setor privado cresceu nove por cento em relação ao trimestre anterior e atingiu 9,5 milhões.



Desta expansão da população ocupada de 2,3 milhões de pessoas, 89 por cento são trabalhadores informais.



A taxa de informalidade atingiu 38,8% da população ocupada, o que equivale a 32,7 milhões.



O contingente de desanimados - que não procuraram trabalho, mas queriam e estavam disponíveis - foi estimado em 5,8 milhões, mantendo-se estável em relação ao último trimestre.



A pandemia Covid-19, que já causou mais de 191 mil mortes no gigante sul-americano até agora, e as medidas de confinamento parcial para conter sua expansão afetaram a economia que registrará recessão de 4,5%, segundo previsões do governo.



mgt / ocs/ bm

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=37257&SEO=brasil-registra-141-milhoes-de-desempregados-de-agosto-a-outubro