ONU insiste em maior compromisso com as mudanças climáticas

Nações Unidas 26 Mar (Prensa Latina) Em um contexto cada vez mais preocupante com as mudanças climáticas e suas consequências devastadoras para a vida, o Dia Mundial do Clima é hoje uma oportunidade para chamar a atenção para essas questões.

Com a data, declarada na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 1992, busca conscientizar e sensibilizar as pessoas globalmente.



Especialistas alertam que nas últimas décadas ocorreram variações climáticas significativas em decorrência do vertiginoso desenvolvimento industrial, entre elas o efeito estufa, o aquecimento global, a poluição ambiental, a superexploração dos recursos naturais e a afetação da camada de ozônio, que afetam negativamente os ciclos naturais da Terra.



Ao mesmo tempo, destacam que o clima é um elemento de vital importância para a vida do homem, por exemplo no desenvolvimento de atividades como a agricultura, a caça e a pesca exercidas legalmente.



Neste contexto, especialistas no assunto insistem na necessidade dos governos implementarem ações concretas como a aprovação e aplicação de instrumentos legais de proteção do meio ambiente, investir em tecnologias de captação de C02 e promover a utilização de fontes alternativas de energia: eólica e solar.



Também destacam a importância de racionalizar o uso de produtos químicos na agricultura, administrar de forma eficiente o uso de água potável, investir em sistemas de irrigação eficientes e cumprir os acordos internacionais sobre o tema.



Erradicar a prática indiscriminada de desmatamento, derrubada e queima de florestas ou áreas de proteção ambiental é outro dos aspectos marcantes; ao mesmo tempo, é vital promover a educação ambiental.



A nível pessoal, recomenda a redução do consumo de plásticos não recicláveis, plantando uma árvore sempre que possível e realizando a manutenção preventiva-corretiva dos veículos para reduzir a emissão de gases tóxicos; além de evitar o uso de aerossóis.



agp/rbp/jcfl

