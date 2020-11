Senado argentino inicia debate sobre imposto extraordinário

Buenos Aires, 24 nov (Prensa Latina) A Comissão de Orçamento e Finanças do Senado argentino começará hoje a debater o projeto de lei de taxação sobre grandes fortunas, com o objetivo de resolver a situação da saúde, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados.

Com a aprovação dos deputados em uma maratona na semana passada que terminou com 133 votos positivos, 115 votos negativos e duas abstenções, a iniciativa cria uma contribuição única para aqueles com ativos acima de três milhões de dólares, com uma alíquota que passará de dois para 3,5% no caso de ativos no país.



A partir de segunda-feira, os membros da Comissão começarão a discutir o projeto em busca de uma opinião para sua futura sessão de discussão, que deverá ser incluída na agenda das reuniões extraordinárias.



O projeto destina-se a ser utilizado para várias iniciativas em meio à emergência Covid-19, e alcançaria cerca de 12.000 pessoas, ou 0,8% do número total de contribuintes que apresentaram declarações de bens pessoais.



Com a receita, o governo pretende alocar os valores para a compra de equipamentos de saúde, para apoiar pequenas e médias empresas com subsídios e créditos, e para urbanizar os bairros populares, entre outras coisas.



Em declarações à agência de notícias Télam, o presidente da Comissão, Carlos Caserio, disse ontem que estava confiante de que a decisão seria emitida em breve. Queremos ouvir a todos, ele enfatizou.



Como aconteceu na discussão entre os deputados, salpicada por cruzes entre o governo e a oposição, o bloco do Juntos por el Cambio já disse que não apoiará o projeto, a mesma oposição que tomou aquele caminho político na Câmara dos Deputados.



Em discurso na semana passada no Dia da Militância Peronista, o Presidente Alberto Fernández enfatizou que o que está sendo debatido no Congresso não é uma taxação sobre as grandes fortunas, mas que aqueles que têm mais possam ser solidários com o resto dos argentinos nesta emergência.



