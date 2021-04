Paquistão oferece ajuda à Índia em situação da pandemia

Islamabad, 25 abr (Prensa Latina) O Paquistão ofereceu ajuda humanitária à Índia, incluindo ventiladores, máquinas de raios-X digitais, equipamentos de proteção individual e outros itens, em um gesto de solidariedade na esteira da onda Covid-19.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zahid Hafeez Chaudhry, anunciou que as autoridades competentes do Paquistão e da Índia podem traçar modalidades para a entrega rápida de itens de socorro, refletiu a rádio Paquistão Radio.



Chaudhry disse que ambos os países podem explorar maneiras possíveis de cooperação adicional para mitigar os desafios colocados pela pandemia.



Recentemente, o primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, expressou sua solidariedade ao povo da Índia em sua luta contra a Covid-19, que registrou um número recorde de casos em um dia e uma grave falta de oxigênio nas instalações de saúde.



'Nossas orações por uma recuperação rápida vão para todos aqueles que sofrem com a pandemia em nossa vizinhança e no mundo. Devemos lutar juntos contra este desafio global que a humanidade enfrenta', disse Khan via Twitter.



Outros ministros federais também simpatizaram com o povo indiano, que está sofrendo a pior crise da Covid-19 no mundo, informou a televisão Ary News.



Da mesma forma, os internautas paquistaneses se dirigiram a seus colegas indianos oferecendo-lhes orações e votos de boa sorte para sair do golpe Covid-19.



A Índia registrou quase 350.000 novos casos da doença contagiosa no domingo e outras 2.767 mortes pela doença.



