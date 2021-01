Cuba aposta por políticas mais humanas para enfrentar a Covid-19

Havana, 23 de jan (Prensa Latina) O chanceler cubano, Bruno Rodríguez, pediu hoje que priorize políticas mais humanas sobre os ganhos econômicos ou vantagens políticas para combater o Covid-19 no mundo.

Em uma mensagem postada em sua conta no Twitter, Rodríguez rejeitou as desigualdades globais na luta contra a pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV-2.



'Não podemos tratar a Covid-19, a fome, o desemprego e a desigualdade econômica e social entre indivíduos e países como fenômenos independentes', escreveu ele.



O chanceler cubano questionou nesta semana o acesso às vacinas disponíveis contra a doença que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), beneficia as nações mais desenvolvidas.



'Como garantir o acesso eqüitativo à imunização nas nações do Sul?', Questionou o chefe da diplomacia cubana na rede social, enquanto refletia sobre o processo de vacinação de famílias pobres e vulneráveis ​​e quanto tempo levaria para sua implementação.



Na última segunda-feira, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que o planeta está à beira de um 'fracasso moral catastrófico' devido à distribuição desigual dessas drogas.



Essa diferença, disse ele, será paga com a vida de muitas pessoas nos países mais pobres.



De acordo com o especialista, enquanto mais de 39 milhões de doses de vacinas foram administradas em pelo menos 49 nações de alta renda, apenas 25 milhões em um país com poucos recursos.



agp/ebr/glmv

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=37923&SEO=cuba-aposta-por-politicas-mais-humanas-para-enfrentar-a-covid-19