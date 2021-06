Por que os norte-coreanos idolatram a dinastia Kim

A Coreia do Norte é geralmente descrita como um país socialista. Este próprio estado surgiu com o apoio da URSS, e agora a China socialista é nominalmente considerada sua patrona. No entanto, de fato, na ideologia de estado da RPDC, quase nada restou do marxismo-leninismo. Mas o conceito de Juche, que surgiu durante a época do fundador da dinastia Kim, sobrevive até hoje.

"Juche" se traduz como "senhor de seu próprio corpo e de todo o mundo"

PARA REFERÊNCIA:

As principais disposições ideológicas são as seguintes afirmações:

As pessoas seguem uma estrita estrutura hierárquica governada por um líder.

O estado estabeleceu a prioridade do coletivismo sobre o individualismo.

A principal tarefa do Juche é satisfazer as necessidades de todo o povo, e não de seus estratos individuais.

Apoia-se as posições de isolacionismo e antiglobalismo.

O princípio principal do sistema estadual é Songun. Ele pressupõe a primazia do exército. Ao mesmo tempo, as tropas não se opõem ao resto do povo, mas são sua parte armada.

Simultaneamente com o isolamento da Coreia do Norte do mundo exterior, a liderança do país dá boas-vindas à educação. Existe até um termo especial - yuhak, isto é, se literalmente - "uma pessoa decidiu estudar no exterior". E este mesmo yuhak é traduzido como "ensino confucionista" - uma pessoa recebeu um conhecimento muito útil enquanto estudava no exterior. E essas pessoas são muito valorizadas no país porque têm conhecimentos modernos.

