Conflito convulsiona Israel por dentro, em meio à corrupção do governo

by Valter Xeu

O conflito entre palestinos e israelenses está imerso em dúvidas, mais que em respostas.

EUA tem sido tímido em condenar a desproporção dos ataques israelenses. Outras lideranças e estados árabes também foram contidos.

por Traduzido por Cezar Xavier

O que vem a seguir na última convulsão no Oriente Médio? Um cessar-fogo entre o grupo militante Hamas em Gaza e Israel será mediado por mediadores árabes em coordenação com potências ocidentais, ou a situação continuará a se deteriorar?

Estamos testemunhando o início de um conflito que se intensifica em que os israelenses se encontram envolvidos em um confronto sangrento com os palestinos em todos os territórios ocupados e, de forma mais ameaçadora, dentro do próprio Israel?

Será que Israel ficará enredado em uma agitação comum generalizada em seu próprio território nas cidades e vilas árabes?

Em suma, estamos testemunhando os primeiros estágios de uma terceira intifada , em que as vítimas aumentam de ambos os lados até que os participantes se esgotem?

Já vimos tudo isso antes - em 1987 e 2000. Então, como agora, a violência se espalhou dos territórios ocupados na guerra de 1967 para o próprio Israel.

Não há respostas simples para essas perguntas, já que a crise entra em sua segunda semana, com o número de vítimas aumentando .

Em parte, o próximo estágio depende do nível de violência que Israel tem preparada para infligir ao Hamas. Também está condicionado à tolerância do Hamas com os ataques aéreos e fogo de artilharia israelenses.

Também dependerá da medida em que Israel sente que seus interesses continuam a ser atendidos, cortejando a difamação internacional por sua ofensiva contra o Hamas, já que a liderança do grupo militante está inserida em uma população civil densamente compactada em Gaza.

Isso está longe de ser um exercício gratuito para Israel, apesar da bravata de sua liderança, envolvida em uma crise interna persistente sobre a incapacidade do país de eleger um governo majoritário.

A paralisia política não é o menor dos problemas de Israel.

Como sempre, a questão não é se Israel tem o direito de se defender contra ataques de foguetes em seu próprio território. A questão é se sua resposta é desproporcional e se seu fracasso crônico em propagar um processo de paz genuíno está alimentando o ressentimento palestino.

Palestinos inspecionam os restos de suas casas em Beit Hanoun, na Faixa de Gaza.

A resposta curta é "sim", quaisquer que sejam as críticas legítimas a uma liderança palestina irresponsável dividida entre suas duas alas: a corrente principal do Fatah em Ramallah e o Hamas em Gaza.

A contínua construção provocativa de assentamentos por Israel na Cisjordânia e as humilhações diárias que inflige a uma população palestina desprivilegiada em Jerusalém Oriental árabe contribuem para a enorme frustração e raiva entre as pessoas que vivem sob ocupação.

Se nada mais, o último surto de violência entre israelenses e palestinos deve persuadir a comunidade internacional de que a ocupação e subjugação de uma população por outra é um beco sem saída.

Para complicar ainda mais as coisas para a liderança israelense, estão as circunstâncias que levaram à última conflagração . Isso diminuiu a simpatia internacional pelas medidas extremas que Israel está usando, com o objetivo de bombardear a liderança do Hamas até a submissão.

As tentativas das autoridades israelenses de expulsar famílias palestinas em Jerusalém Oriental das casas que ocuparam por 70 anos, acompanhadas por manifestações altamente provocativas de colonos judeus extremistas gritando "morte aos árabes", contribuíram para uma forte deterioração nas relações.

Isso foi seguido por uma violenta resposta da polícia israelense às manifestações palestinas dentro e ao redor da mesquita de Al-Aqsa, o terceiro santuário mais sagrado do Islã. Por sua vez, isso levou a ataques de foguetes do Hamas contra o próprio Israel a partir de Gaza.

Um protesto contra ataques aéreos israelenses fora do complexo da mesquita de Al-Aqsa.

O International Crisis Group identificou a questão que deveria ser mais preocupante para Israel e seus apoiadores:

Esta ocasião é a primeira desde a intifada de setembro de 2000 em que os palestinos responderam simultaneamente e em grande escala em grande parte do território combinado de Israel-Palestina ao impacto cumulativo da ocupação militar, repressão, expropriação e discriminação sistêmica.

Em uma guerra de propaganda global sobre a contínua ocupação por Israel de cinco milhões de palestinos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, a questão de quem começou esta última convulsão é relevante.

O mesmo ocorre com as questões em torno das tentativas do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de se agarrar ao poder enquanto um julgamento de corrupção segue seu caminho no sistema judiciário israelense.

Os danos colaterais à reputação de Israel são uma consequência inevitável do uso de um pesado bombardeio contra alvos do Hamas em uma das áreas mais densamente povoadas do mundo.

Existem dois milhões de palestinos em Gaza, uma estreita faixa de terra entre o território israelense e o Mar Mediterrâneo. Muitos estão vivendo em campos de refugiados ocupados por suas famílias desde que fugiram de Israel em 1948, no que os palestinos chamam de nakba, ou catástrofe.

A morte de uma grande família palestina no fim de semana, cuja casa de três andares foi demolida por um ataque aéreo israelense, é um lembrete desagradável das consequências do uso de armas de guerra em áreas civis.

Esta é a realidade de uma população refém de um conflito não resolvido - e possivelmente sem solução - envolvendo palestinos que vivem sob ocupação.

Até agora, a reação internacional foi silenciada. Os Estados Unidos e seus aliados seguiram as regras ao condenar a violência.

O presidente dos EUA, Joe Biden, em um telefonema para Netanyahu, parecia endossar a mão pesada de Israel . O tom conciliador de Biden atraiu críticas generalizadas em vista das imagens chocantes que emanam de Gaza. Isso inclui imagens ao vivo de um prédio que abriga a mídia estrangeira sendo destruído por um ataque aéreo israelense.

O presidente dos EUA, Joe Biden, até agora parece endossar a mão pesada de Israel.

Tardiamente, os EUA enviaram um emissário à região .

Na Austrália, políticos de ambos os lados pediram uma desaceleração .

Regionalmente, os estados árabes expressaram seu apoio à causa palestina , mas os comentários de seus líderes foram contidos.

No entanto, as circunstâncias que levaram à eclosão da violência, notadamente o policiamento israelense de manifestações em locais sagrados para os muçulmanos, deixaram as lideranças árabes sem escolha a não ser condenar as ações de Israel.

Uma resposta até então fraca dos EUA reflete a esperança do governo Biden de que a questão Israel-Palestina não pudesse interferir nos esforços de política externa de Washington para o Oriente Médio . Biden está tentando atrair o Irã de volta à mesa de negociações para revigorar o acordo de paz nuclear rasgado pelo ex-presidente Donald Trump.

Parte dessa estratégia tem sido acalmar as preocupações de Israel sobre os renovados esforços dos EUA para reengajar o Irã. Esses esforços foram complicados pela violência dos últimos dias.

Washington foi lembrado, se isso fosse necessário, que a tóxica questão palestina não poderia ser simplesmente deixada de lado, por mais que os Estados Unidos e seus aliados árabes moderados desejassem que ela fosse embora. Essa sempre foi uma expectativa irreal.

Tony Walker é parceiro do vice-reitor na La Trobe University (Austrália)

Fonte: Vermelho

