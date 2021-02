Exército sírio elimina terroristas do Daesh no deserto

Exército sírio elimina a terroristas do Daesh no deserto

Damasco, 20 fev (Prensa Latina) O exército sírio abateu hoje a um grupo da organização terrorista do Estado Islâmico (Daesh, em árabe) no deserto da província central de Homs.

A operação levou-se a cabo com apoio das forças aeroespaciais russas, cujos aviões de reconhecimento detectaram um esconderijo no que se refugiavam quatro terroristas e todos foram eliminados, divulgou o diário A o-Watan.



Foram destruídas, ademais, dois camionetas equipadas com metralhadoras médias e encontraram-se em posse dos radicais algumas armas usadas pela NATO, munições e explosivos.



De acordo com analistas, o Daesh, por meio de ataques esporádicos e atentados contra civis e militares em zonas desérticas, recebe o respaldo logístico e de abastecimento desde a base estadounidense da o Tanef, localizada mais ao sul no triângulo fronteiriço entre Síria, Iraq e Jordânia.



O governo de Damasco denunciou que a esta base Estados Unidos transladou em helicópteros a dezenas de extremistas do Daesh para os utilizar novamente contra o Exército sírio e seus aliados.



Assim mesmo, fez públicas as confissões de terroristas capturados, nas quais confirmaram que os recentes ataques no deserto são planificados e facilitados por Washington, que lhes oferece apoio com armas e informação de inteligência com o fim de prolongar a guerra nesta nação do Levante.



car/fmh/glmv/gdc

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=38730&SEO=exercito-sirio-elimina-a-terroristas-do-daesh-no-deserto