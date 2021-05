Putin participará no início da construção nuclear na China

Moscou, 18 mai (Prensa Latina) O presidente russo Vladimir Putin participará amanhã, via videoconferência, da cerimônia de início da construção de novas unidades nas usinas nucleares de Tianwan e Xudapu, na China, informou hoje o Kremlin.

De acordo com a declaração, seu homólogo da República Popular da China, Xi Jinping, comparecerá à cerimônia através do mesmo canal. A nota também menciona que as novas unidades de energia foram projetadas pela Rússia.



Em 2019, a Divisão de Engenharia da Corporação de Energia Nuclear do Estado Russo e empresas da Corporação Nuclear Nacional da China assinaram contratos para as unidades 7 e 8 da usina nuclear de Tianwan, bem como para as unidades 3 e 4 da Usina de Xudapu.



Os trabalhos fazem parte do pacote de acordos estratégicos assinados durante a visita do líder russo à China em meados de 2018, que define as principais linhas para o desenvolvimento da cooperação bilateral na esfera nuclear nas próximas décadas.



jha/mml/vmc

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=41252&SEO=putin-participara-no-inicio-da-construcao-nuclear-na-china