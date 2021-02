Exposição Teórica de Finlay sobre Febre Amarela completa 140 anos

Havana, 18 fev (Prensa Latina) Cuba se lembra do Dr. Carlos Juan Finlay no 140ú aniversário da apresentação de sua teoria sobre o agente transmissor da febre amarela.

Pela primeira vez no continente americano, Finlay fez sua apresentação no contexto da V Conferência Sanitária Internacional realizada em Washington, Estados Unidos, entre janeiro e março de 1881.



O médico eminente compareceu como delegado especial para Cuba e Porto Rico dentro da delegação espanhola.



No conclave, que contou com a presença de delegados de vários países, um dos tópicos mais importantes discutidos foi a transmissão da febre amarela.



Em 18 de fevereiro de 1881, Finlay teve a oportunidade de divulgar sua hipótese revolucionária, que viria a transformar o pensamento médico e científico relacionado à febre amarela.



O site Infomed lembra que naquela ocasião Finlay disse: existem três condições para que a febre amarela se propague: primeiro, a existência prévia de um caso da doença, dentro de certos limites de tempo em relação ao momento atual.



Em segundo lugar, a presença de um sujeito apto a contrair a doença e finalmente 'a existência de um agente cuja existência é totalmente independente da doença e da pessoa doente, mas necessária para transmitir a doença do indivíduo doente para o homem saudável'.



A terceira condição assegurava que a febre amarela só pudesse ser transmitida por um agente intermediário.



Naquela época, Finlay optou por não indicar o mosquito como agente intermediário, para evitar mais rejeição e ceticismo por parte da comunidade médica mundial.



De volta a Cuba, fez experimentos com voluntários e não só confirmou sua teoria, mas também descobriu que o indivíduo, uma vez picado por um mosquito infectado, estava imunizado contra a doença.



