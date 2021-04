Alice Portugal destaca os 5 anos do golpe contra Dilma e a democracia

A deputada lembrou que o Brasil sofria um golpe com direito a um show de horrores e exaltação de torturador. "Um crime contra o país", disse

por Redação

Publicado 17/04/2021 18:20 | Editado 17/04/2021 18:26

Dilma Rousseff - Foto Roberto Stuckert Filho

Sob a presidência de Eduardo Cunha, a Câmara dos Deputados iniciava no dia 17 de abril de 2016 o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Passados cinco anos do golpe parlamentar, que retirou do poder uma presidente legitimamente eleita, o país passou a viver um período de destruição nacional.

A data foi lembrada pela deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) para quem a partir daí começou a destruição da economia e a imagem do país no exterior. Segundo ela, o Brasil sofria um golpe com direito a um show de horrores e exaltação de torturador. "Um crime contra o país", disse.

"Essa semana, Dilma foi inocentada no caso da venda da refinaria de Pasadena, que desencadeou o impeachment fraudulento!", escreveu no Twitter a deputada que publicou o vídeo com seu voto.

O golpe contra Dilma completa hoje 5 anos. 5 anos marcados pela destruição da economia e da imagem do país. Essa semana, Dilma foi inocentada no caso da venda da refinaria de Pasadena, que desencadeou o impeachment fraudulento! Esse foi o meu voto que tanto me orgulho. #foigolpe pic.twitter.com/UPZZtBqY2n

- Alice Portugal (@Alice_Portugal) April 17, 20

https://vermelho.org.br/2021/04/17/alice-portugal-destaca-os-5-anos-do-golpe-contra-dilma-e-a-democracia/