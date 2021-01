Repudiam no Brasil inclusão de Cuba na lista de terroristas

Brasília, 15 jan (Prensa Latina) O Partido Comunista Marxista Leninista do Brasil (PCML-Br) rejeitou com veemência a inclusão de Cuba na lista unilateral dos Estados Unidos de países patrocinadores do terrorismo.

'Concordamos com o Ministério das Relações Exteriores cubano em considerar esta qualificação fraudulenta como um ato cínico e hipócrita de um governo moralmente falido', disse a organização política em um comunicado.



Indica que o cinismo não poderia ser maior uma semana depois que grupos de partidários do presidente Donald Trump invadiram o Capitólio em Washington e plantaram bombas nas sedes dos partidos Democrata e Republicano, 'desprezando publicamente a ordem constitucional e as garantias democráticas com atos típicos terrorismo que ceifou cinco vidas. '



O PCML(Br) indica que, após voltar aos tempos da Guerra Fria e passar meses ameaçando essa possibilidade, Trump conta com o menor oportunismo político para tentar impedir que o próximo presidente eleito, Joe Biden, retome as relações bilaterais com Havana, além disso, acrescenta o texto, o Trump busca 'manter sua base de apoio em grupos reacionários nos estados do Texas e Flórida, incluindo vários que planejaram e executaram atos terroristas contra o povo cubano, com total satisfação das hipócritas autoridades norte-americanas'.



Para o Partido Comunista Marxista-Leninista, a inserção de Cuba nesse rol específico é claramente mais um ato desesperado para tentar caluniar o governo da ilha, após mais de 60 anos de política fracassada contra a nação caribenha.



Sobretudo, observa, em um momento em que a luta decidida contra a pandemia de Covid-19 demonstra o compromisso das autoridades cubanas com a saúde e a vida em Cuba e em dezenas de países do mundo, em contraste com a irresponsabilidade mórbida do Administração de Trump.



'A campanha do Prêmio Nobel da Paz para as Brigadas Médicas Henry Reeve mostra que Cuba está longe de ser um patrocinador do terrorismo', destaca o PCML Br.



