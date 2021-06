Jornalistas russos veem mau presságio no ataque da cigarra a Joe Biden

Jornalistas do canal de TV Rossiya 1, dirigido pelo Kremlin, discutiram o ataque da cigarra ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no programa de entrevistas "60 Minutes". Eles chamaram o incidente, ocorrido antes da partida de Biden, de falha nos serviços especiais dos Estados Unidos.

"Biden foi atacado de surpresa pelo ar. O líder de uma grande nação foi atacado por uma cigarra. Um sorriso desapareceu imediatamente do rosto de Joe", disse a apresentadora de TV Olga Skabeeva. Ela acrescentou brincando que o inseto pode ter sido verificado para ver se é um zangão em miniatura de serviços especiais russos.

Um dos especialistas no estúdio, o editor-chefe da Revista de Defesa Nacional, Igor Korotchenko, levantou a bola e disse que Biden parecia muito fraco quando o incidente aconteceu.

"Biden me surpreende - o presidente dos Estados Unidos está tão fraco que já está sendo atacado por cigarras. E se fosse um enxame de drones?", Disse ele sarcasticamente. "Se colocarmos todas as piadas de lado, isso é um verdadeiro fracasso da segurança do presidente dos EUA", acrescentou.

Permanentemente assustado

"Esta é uma ameaça real à segurança física. Este é um mau presságio. Biden parece permanentemente assustado ", acrescentou Korotchenko. Skabeeva concordou com ele: "Tudo isso é muito estranho", disse o apresentador.

Em 9 de junho, foi noticiado que o vôo da assessoria de imprensa da Casa Branca para o Reino Unido foi adiado por várias horas devido à invasão de cigarras. Os insetos penetraram nos motores das aeronaves e interromperam o voo.

