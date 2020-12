Cuba vai começar 2021 com uma moeda única

Havana (Prensa Latina) Cuba começará o ano de 2021 tendo o peso como única moeda nacional integrante do sistema monetário, decisão que implicará a partir de hoje um processo de informação à população sobre essa importante decisão.

Conforme anunciou o presidente Miguel Díaz-Canel na véspera, na presença do primeiro-secretário do Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, esta etapa faz parte da Estratégia Econômica e Social em favor do desenvolvimento econômico do país.

Nas informações oferecidas ao povo por rádio e televisão, o chefe de Estado disse que a partir de 1ú de janeiro será aplicada uma única taxa de câmbio de 24 pesos por dólar. Como já foi explicado, este processo de regulação monetária implica uma nova taxa de câmbio, a cessação da circulação do CUC, a eliminação de subsídios excessivos e gratificações indevidas e uma modificação na distribuição de renda.

O dignitário especificou que para a implementação da unificação monetária e cambial foram concluídas as correspondentes elaborações e análises, bem como todas as normas legais necessárias, pelo que se considera que estão criadas as condições para o início da Tarefa de Ordenação.

Díaz-Canel explicou que na nova estratégia econômica e social de dinamização da economia aprovada este ano, a ordem monetária é ratificada como uma das componentes fundamentais e transcendentais com impacto transversal em toda a economia.

O objetivo desta tarefa é colocar o país em melhores condições para realizar as transformações exigidas pela atualização do modelo econômico e social a fim de garantir a todos os cubanos maiores oportunidades, direitos e justiça social, acrescentou o presidente.

Tal finalidade será possível não pelo igualitarismo, mas pela promoção do interesse e da motivação para o trabalho, ao mesmo tempo que ratifica o princípio de não deixar nenhum cidadão desamparado, pois as terapias de choque não serão aplicadas contra o povo, garante o governo.

A informação oferecida insiste na complexidade desta ordem, que é agravada pelos efeitos da intensificação do bloqueio, a situação da pandemia de COVID-19, a crise econômica internacional e os impactos causados à economia nacional.

Cuba tem atualmente uma mudança para a população (25 CUP = 1 CUC = 1 USD), e outra para pessoas jurídicas (1 CUC = 1 CUP = 1 USD), o que gera confusão nas medições dos custos reais da atividade negócios e distorce as análises de rentabilidade.

O presidente cubano advertiu em outubro passado que 'a unificação monetária e cambial não é a solução mágica para os problemas econômicos e financeiros, mas deve levar o país a aumentar a produtividade do trabalho e a um desempenho mais eficiente das forças. produtivo '.

http://www.patrialatina.com.br/cuba-vai-comecar-2021-com-uma-moeda-unica/