Hezbollah do Líbano questiona a moral dos EUA

Beirute, 12 de novembro (Prensa Latina) O secretário-geral do Hezbollah ou Partido de Deus, Hassan Nasrallah, questionou a moral dos Estados Unidos para impor medidas contra figuras proeminentes libanesas em um discurso transmitido hoje pela televisão.

Nasrallah aludiu a uma recente decisão do Departamento de Estado dos EUA contra o chefe do partido Fluxo Patriótico Livre, Gebran Bassil, que inclui acusações de corrupção e desfalque.



'Por qual direito moral e legal os Estados Unidos classificam quem é corrupto ou não? Um país que é um líder em terrorismo e corrupção ', disse ele.



Sancionar funcionários libaneses era uma questão soberana, disse ele, e que ele desaprova qualquer medida emitida por outro país contra compatriotas, mesmo que sejam rivais internos.



Bassil foi colocado na lista negra dos Estados Unidos sob a Lei Magnitsky por corrupção e violações de direitos humanos, mas na realidade as sanções se devem ao fato de ele rejeitar quebrar a aliança com o Hezbollah.



'Se disserem que ele é corrupto, ele deixará de sê-lo se romper os laços com o Partido de Deus?' Nasrallah.



Em outra parte de seu discurso, o chefe da Resistência Islâmica Libanesa acusou os Estados Unidos de manipular e usar a deterioração da economia como arma para subjugar o povo libanês e culpam o Hezbollah pela crise.



Nasrallah ratificou que em nenhum caso haverá normalização das relações com Israel, após o mantendo negociações indiretas para traçar fronteiras marítimas



Muitos disseram que a aprovação do Movimento Amal e Hezbollah para essas negociações pavimentaria o caminho para uma reconciliação de Beirute e Tel Aviv, mas estes são rumores sem razão que não vale a pena comentar, disse ele.



Não interferimos nesse diálogo, pois cabe ao Estado decidir o que fronteiras, frisou, e aquelas que forem estabelecidas a Resistência vai adotar e defender.



Nas eleições presidenciais dos EUA, ele expressou alegria com a derrota de Donald Trump, o assassino intelectual do general iraniano Qasem Soleimani e vice-comandante das Unidades de Mobilização Popular do Iraque, Abu Mahdi al-Mohandes, disse.



No entanto, ele expressou que não haverá mudanças na política externa dos EUA, que continuará a defender os interesses do inimigo israelense.



'Não acho que o presidente eleito Joe Biden mudará a posição de Trump sobre Jerusalém', avançado, explicando que talvez ele busque uma abordagem diferente para a solução de dois estados autônomo, mas sempre favorecerá Tel Aviv. '



jf/arc/jcfl

