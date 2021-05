As agências de inteligência dos EUA declaram guerra cibernética aos meios de comunicação independentes. Parte I

Por: Whitney Webb

Agências de inteligência do Estado britânico e Americano estão "armando a verdade" para anular a hesitação da vacina enquanto ambas as nações se preparam para inoculações em massa, em uma recentemente anunciada "guerra cibernética" a ser comandada por árbitros da verdade contra fontes de informação que desafiam as narrativas oficiais.

Este texto é publicado pela primeira vez em 11.11.2020 em http://www.unlimitedhangout.com com o URL Licence: © Whitney Webb.

Na última semana, os estados de segurança nacional dos estados Unidos e Reino Unido têm deixado saber discretamente que as ferramentas cibernéticas e as táticas online previamente concebidas para uso na "guerra contra o terrorismo" do pós-11 de setembro estão agora a ser reutilizadas para uso contra fontes de informação que promovem a "hesitação da vacina" e informação relacionada com a Covid-19, que vai contra as suas narrativas de Estado.

Uma nova ofensiva cibernética foi lançada pela Agência de inteligência de sinais do Reino Unido, sede do Governo de comunicações (GCHQ), que busca atingir sites que publicam conteúdo considerado como "propaganda" que levanta preocupações sobre o desenvolvimento de vacinas Covid-19 patrocinadas pelo estado e as corporações farmacêuticas multi-nacionais envolvidas.

Esforços semelhantes estão em andamento nos Estados Unidos, com os militares dos EUA recentemente financiando uma empresa apoiada pela CIA - cheio de antigos funcionários antiterrorismo que estavam por trás da ocupação do Iraque e da ascensão do chamado Estado Islâmico - para desenvolver um algoritmo de IA destinado especificamente a novos sites promovendo desinformação suspeita relacionada com a crise Covid-19 e o esforço de vacinação Covid-19 liderado pelos militares dos EUA conhecido como Operação Warp Speed.

Ambos os países estão se preparando para silenciar jornalistas independentes que levantam preocupações legítimas sobre a corrupção da indústria farmacêutica ou o extremo sigilo [1] em torno dos esforços de vacinação da Covid-19 patrocinados pelo Estado, agora que o candidato à vacina da Pfizer está programado para ser aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA.

O histórico da Pfizer de ter sido multada em milhares de milhões por marketing ilegal [2] e por subornar funcionários do governo para ajudá-los a cobrir uma droga experimental que matou onze crianças [3] (entre outros crimes) não foi mencionado pela maioria dos meios de comunicação, que em vez disso celebraram a aprovação aparentemente iminente da vacina Covid-19 da empresa sem questionar a história da empresa ou que a tecnologia mRNA utilizada na vacina passou através de protocolos de testes de segurança normais e nunca foi aprovado para uso humano. Também não mencionado é que a chefe do centro de

avaliação e pesquisa de drogas da FDA, Patrizia Cavazzoni, é o ex-vice-presidente da Pfizer para a segurança dos produtos [4] que encobriu a conexão de um de seus produtos com defeitos de nascença. [5]

Essencialmente, o poder do estado está a ser exercido como nunca antes, a polícia de expressão on-line e criar sites de notícias para proteger os interesses de corporações poderosas como a Pfizer e outros gigantes farmacêuticos assolados por escândalos, bem como os interesses dos estados de segurança nacional dos EUA e do Reino Unido, que eles mesmos estão intimamente envolvidos no esforço de vacinação Covid-19. [6]

A nova guerra cibernética dos serviços secretos do Reino Unido tem como alvo "Propaganda anti-vacina""

O jornal britânico The Times informou [7] que o GCHQ do Reino Unido "começou uma operação cibernética ofensiva para interromper a propaganda anti-vacina que está sendo difundida por estados hostis" e "está usando um kit de ferramentas desenvolvido para combater a desinformação e o material de recrutamento vendido pelo Estado Islâmico" para fazê-lo. Além disso, o governo do Reino Unido ordenou que a 77ª Brigada Militar britânica, especializada em "guerra de informação" [8], lançasse uma campanha online para combater "narrativas enganosas" sobre os candidatos à vacina Covid-19.

A recém-anunciada "guerra cibernética" do GCHQ não só vai derrubar a "propaganda anti-vacina", mas também vai procurar "interromper as operações dos ciberatores responsáveis por ela, incluindo criptografar seus dados para que eles não possam acessá-la e bloquear suas comunicações uns com os outros. "O esforço também envolverá o GCHQ alcançando outros países na Aliança "Five Eyes" (EUA, Austrália, Nova Zelândia e Canadá) para alertar suas agências parceiras nesses países para atingir esses sites de "propaganda" hospedados dentro de suas fronteiras.

The Times afirmou que "o governo considera atacar informações falsas sobre a inoculação como uma prioridade crescente, pois a perspectiva de uma vacina confiável contra o coronavírus se aproxima", sugerindo que os esforços continuarão a aumentar à medida que um candidato à vacina se aproxima da aprovação.

Parece que, a partir da perspectiva do estado de segurança nacional do Reino Unido, aqueles que questionam a corrupção na indústria farmacêutica e seu possível impacto sobre principais candidatos experimentais à vacina Covid-19 (todos os que usam vacina experimental de tecnologias que nunca antes foram aprovadas para uso humano), deveria ser o alvo, com ferramentas originalmente concebidas para combater a propaganda terrorista.

Enquanto The Times afirma que o esforço seria alvo de conteúdo "que se originou apenas dos estados adversários" e não seria alvo os sites de "cidadãos comuns", o jornal sugeriu que o esforço dependeria de o governo dos EUA para determinar se um site é ou não parte de uma operação de "desinformação estrangeira".

Isso é altamente preocupante dado que o apreendeu os domínios de muitos sites, incluindo o American Herald Tribune, que é erroneamente identificada como "propaganda iraniana" [9] apesar de seu editor-chefe, Anthony Hall, basear-se no Canadá. O governo dos EUA fez esta afirmação sobre o American Herald Tribune após a empresa de segurança cibernética FireEye, um contratante do governo dos EUA, afirmar que tinha "confiança moderada" de que o site tinha sido "fundado no Irã."

Além disso, o fato de a GCHQ ter alegado que a maioria dos sites que pretende atingir estão "ligados a Moscow" suscita ainda mais preocupações, dado que o governo do Reino Unido foi apanhado a financiar [10] o Institute for Statecraft's Integrity Initiative, que falsamente rotulou os críticos das ações do governo do Reino Unido, bem como suas narrativas em relação ao conflito na Síria como sendo relacionados com as campanhas de "desinformação russa".[11]

Dado este precedente, é certamente plausível que GCHQ poderia levar a palavra de um aliado do governo, um governo contratante, ou talvez até mesmo um aliado da organização de mídia, tais como Bellingcat [12] ou o do Conselho do Atlântico DFRLab [13] que um determinado site é "propaganda estrangeira" para o lançamento de uma cyber ofensiva contra ele. Tais preocupações só são amplificadas quando uma das principais fontes do governo para o artigo do Times claramente afirmou que "foi dito ao GCHQ para eliminar antivaxers [sic] on-line e nas redes sociais. Há maneiras que eles usaram para monitorar e interromper a propaganda terrorista," o que sugere que os alvos da nova guerra cibernética do GCHQ serão, de fato, determinados pelo próprio conteúdo e não por sua suspeita origem "estrangeira". Em vez disso, o aspecto "estrangeiro" parece ser um meio de escapar à proibição no mandato operacional do GCHQ de visar o discurso ou sites de cidadãos comuns.

Este maior pivô para tratar os supostos "anti-vaxxers" como "ameaças à segurança nacional" tem estado em andamento durante grande parte deste ano, liderado em parte por Imran Ahmed, o CEO do centro britânico para combater o ódio digital [14], um membro do Comitê Diretor do governo do Reino Unido para combater o extremismo [15] Força-Tarefa piloto, que faz parte da Comissão do governo do Reino Unido para combater o extremismo.

Ahmed disse ao jornal britânico The Independent em Julho que "eu iria além de chamar os teóricos da conspiração anti-vaxxers para dizer que eles são um grupo extremista que representam um risco de segurança nacional."[16] em seguida, ele afirmou que "uma vez que alguém tenha sido exposto a um tipo de conspiração é fácil levá-los para um caminho onde eles se abraçam a visões mais radicais de mundo que podem levar ao extremismo violento," implicando que "anti-vaxxers" pode se envolver em atos de extremismo violento. Entre os sites citados pela organização de Ahmed [17] como promoção desse "extremismo" que representa um "risco de segurança nacional " estavam a defesa da Saúde Infantil, O Centro Nacional de informação sobre vacinas, a rede de ação de consentimento informado, e Mercola.com, entre outros.

Da mesma forma, um think tank amarrado a inteligência americana - cujo GCHQ equivalente, a Agência de Segurança Nacional, fará parte o recém-anunciado "guerra cibernética" - discutida em um artigo de pesquisa publicado poucos meses antes do início do Covid-19 de crise que o "NÓS" anti-vaxxer' movimento poderia representar uma ameaça para a segurança nacional, no caso de uma 'pandemia com um novo organismo.'" [18]

InfraGard, "uma parceria entre o Federal Bureau of Investigation (FBI) e membros do setor privado", advertiu no jornal publicado em junho passado que "o movimento anti-vacina dos EUA também estaria conectado com 'campanhas de desinformação e propaganda das mídias sociais' orquestradas pelo governo russo", como citado pelo Guardian [19]. O artigo InfraGard alegou ainda que proeminentes "anti-vaxxers" estão alinhados "com outros movimentos de conspiração, incluindo a extrema-direita . . . e campanhas de desinformação e propaganda das redes sociais de muitos atores estrangeiros e domésticos. Entre esses atores está a Agência de pesquisa da Internet, a organização alinhada pelo governo russo."

Um artigo publicado no mês passado pelo Washington Post [20] argumentou que "a hesitação da vacina está se misturando com a negação do coronavírus e se fundindo com teorias da conspiração americana de extrema-direita, incluindo Qanon", que o FBI nomeou uma potencial ameaça terrorista doméstica no ano passado [21]. O artigo citou Peter Hotez, decano da Escola de Medicina Tropical do Baylor College of Medicine em Houston, dizendo que "o movimento anti-vacinação dos EUA está globalizando e está indo em direção a tendências mais extremistas."

Vale a pena salientar que muitos dos chamados "anti-vaxxers" são na verdade críticos da indústria farmacêutica e não são necessariamente contrários às vacinas em si mesmos, tornando os rótulos "anti-vaxxer" e "anti-vacina" enganosos. Dado que muitos gigantes farmacêuticos envolvidos na produção de vacinas Covid-19 doam fortemente a políticos de ambos os países [22, 23] e estiveram envolvidos em inúmeros escândalos de segurança, usar as agências de inteligência do estado para travar uma guerra cibernética contra sites que investigam tais preocupações não é apenas preocupante para o futuro do jornalismo, mas sugere que o Reino Unido está tomando um perigoso salto em direção a tornar-se um país que usa seus poderes do estado para tratar os inimigos das empresas como inimigos do estado

https://patrialatina.com.br/as-agencias-de-inteligencia-norte-americanas-declaram-guerra-cibernetica-aos-meios-de-comunicacao-independentes-parte-1/