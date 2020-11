Confinamento reduziu 20 por cento da poluição em Paris

Paris, 10 nov (Prensa Latina) O impacto do confinamento na poluição do ar na região parisiense levou a uma redução de 20% nas emissões, de acordo com dados divulgados hoje pela agência de controle (Airparif).

Durante a primeira semana deste segundo período de contenção, a influência observada na redução do tráfego rodoviário foi muito menor do que nos primeiros dias do confinamento seguido na primavera, quando a poluição foi reduzida em 70%, explicou a declaração.



Airparif lembrou que a má qualidade do ar pode aumentar a mortalidade do Covid-19, e observou que 'as concentrações de monóxido de nitrogênio, um poluente ligado ao tráfego rodoviário, diminuíram pouco, ao contrário da primeira contenção'.



Também foram registradas diminuições menos significativas 'nas emissões de dióxido de carbono (um gás de efeito estufa) do tráfego de veículos, com uma queda de 20%, em comparação com 70% na primeira contenção', disse o relatório. Especificamente, a redução destas emissões 'foi ligeiramente mais acentuada na cidade de Paris, com uma queda de 30%, mas exceto na estrada circular', onde a queda foi de cerca de 15%, de acordo com a Airparif.



De acordo com um estudo internacional publicado no final de outubro, a exposição prolongada à poluição do ar poderia aumentar o risco de morte da Covid-19 em uma média de 15% em todo o mundo, e em 18% na França.



