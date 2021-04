Imperialismo recua na Ucrânia

Primeiro o imperialismo atiçou o regime nazi da Ucrânia, prometendo-lhe apoio para que iniciasse uma guerra de agressão contra a Rússia (Crimeia) e as populações do Donbass. Este, obediente, iniciou os preparativos de guerra. Mas agora - só agora - o império recuou e deu ordens em contrário às marionetes que governam o país.

No dia 8 de abril o comandante das forças armadas ucranianas, Ruslan Khomchak, alegou preocupações humanitárias (!!!) com a guerra que estava a preparar e, numa conferência de imprensa declarou que " o poder político ucraniano considera que os meios políticos e diplomáticos são uma prioridade para resolver a questão do Donbass " (sic).

Pode-se perguntar porque Washington lançou Kiev no caminho da guerra para recuar logo a seguir. A resposta é dupla. Por um lado, a desorientação estratégica e tática, do governo estado-unidense. Com um presidente senil, uma vice-presidente que só sabe de minhoquices jurídicas, um secretário de Estado que é um burocrata medíocre, um secretário da Defesa interessado apenas em business do complexo industrial-militar e um Estado Profundo cheio de conflitos de interesses, o governo estado-unidense está praticamente acéfalo. Assim, atua sem medir as consequências dos seus atos.

Por outro lado, a atuação russa nos planos militar e diplomático assustaram Washington e seus serviçais da OTAN. O que menos lhes importa é o governo de Kiev, presidido por um palhaço.

10/abril/2021

