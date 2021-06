Próximo Presidente da Assembleia Geral é das Maldivas

Abdulla Shahid, Ministro das Relações Exteriores das Maldivas, é eleito o próximo Presidente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, referiu a "A longa experiência diplomática de Abdulla Shahid, incluindo em sua função atual como Ministro das Relações Exteriores", que "deu-lhe uma compreensão profunda da importância do multilateralismo para enfrentar os desafios globais de hoje".

Guterres acrescentou que o facto de Shahid vir de uma pequena ilha em desenvolvimento, "trará percepções únicas" para a Assembleia nesta altura em que o mundo se prepara para a COP26, Glasgow, Escócia, a próxima conferência climática.

Pravda.Ru

Foto: By U.S. Department of State from United States - Secretary Pompeo Meets With Maldives Foreign Minister Shahid in Washington, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81089801