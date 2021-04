Rússia detêm envolvidos em ataque na Crimeia

Moscou 9 Abr (Prensa Latina) Forças do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) impediram um ataque na cidade de Simferopol, na Crimeia, e prenderam dois integrantes da organização jihadista Hayat Tahrir al-Sham, proibida no país.

Os suspeitos preparavam um ataque com bomba artesanal contra uma instituição de ensino, informou o Centro de Relações Públicas do FSB, segundo a agência de notícias TASS.



O comunicado informava que, após o ataque, os envolvidos, dois cidadãos russos nascidos em 1992 e 1999, planejavam viajar pela Ucrânia e Turquia para a Síria, para ingressar em uma organização terrorista internacional.



O FSB informou que componentes para a fabricação de um artefato explosivo foram apreendidos com os detidos.



Foram encontradas instruções para a produção de explosivos, correspondência e troca de mensagens de voz com emissários da organização Hayat Tahrir al-Sham, refletindo os planos de ataques.



As autoridades russas iniciaram processos criminais contra os detidos ao abrigo dos artigos do Código Penal relacionados com 'Assistência em atividades terroristas', 'Propaganda do terrorismo' e 'Fabricação ilegal de dispositivos explosivos'.



Além disso, está prevista a abertura de mais um processo para preparação de ato terrorista, garantiu a Central de Relações Públicas do FSB.



