Professor da Suíça: vacinados com COVID são isco para o vírus

Assim como os Estados Unidos exageraram no uso de antibióticos para humanos e animais e tornaram a maioria deles inúteis ao criar superbactérias que são imunes a essas drogas, as vacinas de coronavírus criam cepas supervirais.

A afirmação foi feita pela Dra. Astrid Stueckelberger, professora da Universidade de Ciências Aplicadas da Suíça e do Instituto de Saúde Global da Faculdade de Medicina da Universidade de Genebra em um artigo para o portal PandemicNews.

Segundo o teórico do cientista, as pessoas vacinadas são mais suscetíveis à infecção e transmissão do coronavírus entre si.

O Dr. Stueckelberger traça um paralelo entre o COVID-19 e o MRSA (Staphylococcus aureus resistente à meticilina), uma superbactéria bacteriana mortal resistente a antibióticos que agora está disseminada nos hospitais americanos.

"As vacinas contra COVID-19 infectam artificialmente o corpo humano com uma versão fraca do coronavírus, enquanto cepas naturais já foram transformadas e se tornaram imunes a essas vacinas, o que as torna não apenas inúteis, mas também fatais para aqueles que recebeu a injeção".

Todo americano que é vacinado acredita que as vacinas são a única forma de proteção contra vírus e, ironicamente, elas se tornaram a peça central de um experimento médico massivo. E as vacinas, ironicamente, acabam sendo seu inimigo. Em vez de morrer de MRSA, eles morrem de mRNA (apenas substitua S por N). Em vez de morrer de cepas bacterianas criadas artificialmente, eles morrem de cepas virais criadas artificialmente.

"Uma vacina é uma catapulta que destrói sua saúde de forma permanente e mais rápida do que o mercúrio nas vacinas contra a gripe, ou os produtos químicos da câmara de gás nazista na quimioterapia, ou mesmo o flúor na água da torneira.

Mais recentemente, o ex-presidente-executivo da Pfizer foi entrevistado por médicos americanos que estavam tentando salvar os Estados Unidos no início do surto. Ele disse a eles que ao tentar obter a chamada "imunidade de rebanho", os cientistas, ao contrário, espalharam a doença enfraquecendo as defesas imunológicas naturais.

As novas cepas de COVID-19 são imunes às vacinas recém-introduzidas para vários bilhões de pessoas ao redor do mundo, mas o pior é que as vacinadas estão agora ainda mais fracas e cepas mais virulentas vão atacá-las primeiro.

Quanto mais tempo o coronavírus se espalha entre os vacinados, mais oportunidades ele tem de se transformar em variantes mais virulentas", escreveu a professora Stueckelberger em seu artigo.

Mas, há um porém: o cientista teórico não se preocupou em trazer nenhum tipo de base de evidências.

Pravda.Ru

