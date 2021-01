Capital do Japão sob emergência novamente devido à Covid-19

Tóquio, 7 de jan (Prensa Latina) O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, decretou hoje o estado de emergência em Tóquio e em três outras prefeituras vizinhas, em um esforço para conter o aumento sustentado de casos Covid-19.

O governo japonês procedeu com a mesma medida em abril passado, mas o presidente relutou em reinstalá-la por medo do impacto na economia.



Agora que vai governar em Tóquio e nas prefeituras vizinhas de Saitama, Chiba e Kanagawa, até o próximo dia 7 de fevereiro, implicará no fechamento de restaurantes e bares durante a noite e na redução do horário de academias, lojas e locais de lazer.



A ideia é reduzir os riscos de transmissão do coronavírus SARS-CoV-2 (causador da doença) enquanto as pessoas desfrutam de atividades públicas, explicou Suga aos jornalistas.



O dignitário também comentou esta semana sobre uma possível revisão das leis, a fim de punir aqueles que não cumprirem o mecanismo de prevenção e controle da saúde ou não cooperarem com as autoridades durante a emergência.



Os governadores de Tóquio e outros territórios do Japão pediram ao governo que reimponha uma proibição nacional para impedir a propagação do vírus.



No entanto, o primeiro-ministro disse estar determinado a festejar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos este ano na capital, embora um número crescente de cidadãos rejeite o plano, precisamente por temer um aumento da Covid-19 em solo japonês.



Como indicou, a sua administração vai combater a pandemia com todas as medidas possíveis e vai transmitir ao mundo uma mensagem de 'esperança e coragem' ao acolher o evento desportivo, inicialmente previsto para ocorrer no verão anterior.



Nesse contexto, ele informou sobre o início da vacinação contra pneumonia no final de fevereiro.



