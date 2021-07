Siemens Gamesa faz negócio com Marrocos em território ocupado

Hoje, a Siemens Gamesa está carregando grandes mastros a bordo de um navio em Motril, na Espanha, para serem exportados para o Saara Ocidental ocupado.

Na tarde de 6 de julho de 2021, a Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) está carregando os mastros do moinho de vento no cargueiro Johannes no porto de Motril, no sul da Espanha. Os mastros são altamente controversos, pois serão usados ​​para um novo parque eólico monstruosamente grande no Saara Ocidental ocupado.

Fotos recebidas hoje pelo Western Sahara Resource Watch (WSRW) mostram o logotipo da Siemens Gamesa Renewable Energy nos mastros à medida que são carregados no navio.

É a segunda vez em uma semana que a SGRE faz uma exportação desse tipo para os territórios ocupados. Em 29 de junho de 2021, o mesmo cargueiro chegou ao porto de El Aaiún, com uma carga semelhante que havia recolhido no porto de Motril. Testemunhas oculares do porto de Laayoune testemunharam que viram pedaços de moinhos de vento sendo descarregados do Johannes naquele mesmo dia.

Um navio irmão do Johannes, o Aramis, está programado para chegar a Motril na manhã de 7 de julho de 2021 e provavelmente irá recolher mais cargas. O WSRW assume que os mastros vieram de uma fábrica da Siemens Gamesa localizada em Linares, Jaén. Outro navio da mesma frota, o cargueiro Breb Countess, chegou ao porto de Dakhla no dia 5 de julho, após ter recolhido sua carga na Turquia. Breb Countess é tão profundo que você não pode baixar em Laayoune. Dakhla tem uma bacia portuária mais profunda.

As partes do moinho são destinadas a um enorme parque eólico de 300 MW em Bojador, que está atualmente a ser desenvolvido pela empresa italiana Enel Green Power e pela empresa marroquina de energia eólica Nareva, propriedade do Rei de Marrocos.

WSRW condena o apoio contínuo da Siemens Gamesa à ocupação marroquina.

"Sim, o mundo precisa de energia renovável. Mas isso não dá à Siemens Gamesa o direito de enviar equipes para um território que está sob ocupação brutal. Esses parques eólicos ajudam a cimentar a ocupação marroquina do Saara Ocidental", disse Sara Eyckmans, do Western Sahara Resource Watch.

Em setembro de 2020, a Siemens Gamesa anunciou que havia recebido um novo pedido massivo cobrindo o "fornecimento, transporte, instalação, comissionamento e teste de 87 unidades da turbina eólica SG 3.4-132 e um contrato de serviço de 5 anos" para o qual o A empresa refere-se como "o parque eólico Bojador, localizado no sul de Marrocos".

Bojador é uma cidade localizada na costa central da parte do Saara Ocidental que está sob a ocupação militar de Marrocos desde 1975. Desde que a Siemens participou pela primeira vez no território ocupado, o Tribunal de Justiça da UE já se pronunciou em quatro vezes que Saara Ocidental e Marrocos são territórios "separados e distintos" e os acordos comerciais com Marrocos não podem ser aplicados ao Saara Ocidental.

Tanto a Enel quanto a Siemens Gamesa foram excluídas no início deste ano pela maior administradora de ativos privados da Noruega por contribuir para a violação da lei internacional no território ocupado.

Desde 2015, o Tribunal de Justiça da UE decidiu repetidamente que Marrocos não tem soberania sobre o Saara Ocidental e nenhum mandato internacional para administrá-lo. Os Serviços de Investigação do Bundestag classificaram o Sahara Ocidental como território ocupado e consideraram que a política de colonização de Marrocos no território corrobora uma violação da Convenção de Genebra. Como tal, o Direito Internacional Humanitário se aplica lá. É esta situação que a Siemens Gamesa está ajudando a manter.

Literalmente, todos os parques eólicos no Saara Ocidental ocupado estão equipados com moinhos de vento Siemens. Apesar dos questionamentos cada vez mais frequentes dos acionistas, a empresa alemã de engenharia continua a se esquivar de respostas sobre a legalidade de suas atividades no território.

A WSRW escreveu pela última vez à Siemens Gamesa em fevereiro de 2021 e à Enel em junho de 2020. Ambas as empresas evitam responder a perguntas sobre a natureza jurídica do território, sobre a natureza jurídica da presença de Marrocos no território e sobre o direito do povo saharaui de decidir por si próprio sobre esses assuntos.

O parque eólico Bojador faz parte do Projeto Eólico Integrado do Marrocos, que prevê a instalação de 850 MW de energia eólica em cinco parques eólicos. Três desses parques estão no Marrocos, enquanto outros dois estão no Saara Ocidental ocupado: em Bojador e em Tiskrad, perto de Laayoune. Esses dois parques fornecerão metade da capacidade planejada no projeto. Originalmente, a usina de Bojador foi projetada para ter uma capacidade de 100 MW e a usina de Tiskrad de 300 MW. Mas parece que isso foi revertido, pois a fazenda Bojador terá uma capacidade total de 300 MW. O Projeto de Energia Eólica Integrada foi licitado em 2012. Em 2015, a agência nacional de eletricidade do Marrocos, ONEE, anunciou que a oferta estava sendo entregue ao consórcio Enel Green Power, Nareva e Siemens Wind Power.

Como parte do acordo de cinco parques eólicos, a Siemens abriu uma fábrica de turbinas eólicas em Tânger, no norte de Marrocos. A fábrica foi inaugurada em 2017. A WSRW acredita que as lâminas dos moinhos do Bojador serão transportadas dessa fábrica.

Os navios Johannes (IMO 9815343) e Aramis (IMO 9815329) carregam a bandeira holandesa, enquanto a Condessa Breb arvora a bandeira portuguesa. Todos eles pertencem à frota da companhia marítima alemã Briese. A mesma empresa estava por trás de 9 remessas documentadas para a Siemens Gamesa em 2012 e 2013 para a construção do parque eólico Foum el Oued de 50 MW, que hoje fornece toda a energia que a empresa estatal marroquina de fosfato, OCP, necessita para operar ilegalmente a indústria de fosfato em Saara Ocidental. WSRW escreveu para a empresa de transporte na época, mas não obteve resposta.

