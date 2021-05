Movimentos 'Woke'* ... OK, mas... "A vida da CIA (também) importa"?!

6/5/2021, Moon of Alabama

Michael Tracey escreve sobre um estranho vídeo da CIA que está em circulação (itálicos e negritos são meus):

"Num vídeo de deslavada propaganda, mas que vinha passando ileso pelos mais agudos críticos, publicado pela primeira vez dia 25 de março, a CIA abraça apaixonada e empenhadamente vários slogans do que já se converteu completamente em construto ideológico e retórico da ideologia da esquerda-liberal [à moda Obama-Clinton-Biden] hegemônica:



"Sou mulher de cor," diz em tom triunfante a protagonista, funcionária da CIA, não identificada. "Sou transgênero, da geração do milênio (orig. cisgender millennial), diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada (orig. generalized anxiety disorder). Sou interseccional (?) (orig. intersectional), mas minha existência não é exercício de cumprir tarefas burocráticas."



E continua: "Eu lutava contra a síndrome do impostor (orig. imposter syndrome). Mas aos 36 anos, recuso-me a internalizar ideais patriarcais sem sentido relacionados a o que uma mulher pode ou deve ser. Estou cansada de sentir como se devesse pedir desculpas pelo espaço que ocupo."



Devo admitir que não sei o que significam as palavras que negritei no trecho acima. (Tampouco meu corretor Firefox de ortografia inglesa sabe: marcou todas aquelas palavras).



E não compreendo as frases que marquei com itálicos. Pelo sim, pelo não, aviso que tudo isso aí soa aos meus ouvidos como supremo lixo.



Mas se a CIA quer mesmo contratar pessoas daquele tipo -, tão perfeitamente convencida como aquela senhora, de que teria resolvido todos os próprios problemas -, sou totalmente a favor. É. Gente que carrega questões pessoais de casa para o serviço, tumultua o local de trabalho e cria problemas de produtividade. É.



Porque, claro: quanto menos efetiva for a CIA, melhor para o resto do mundo.*******

* A expressão "woke revolution" opera muito bem como 'palavra-guarda-chuva', efeito de ser conceito nunca explicado, portanto impenetrável e, portanto, intraduzível. Para piorar, o significado dessa expressão também é mutável e 'instável', no que tenha a ver com a carga semântica e a ação performativa. De modo geral, parece significar algo como "Acordai! Veja: "X vida importa!" Temos traduzido a expressão por "Movimentos 'Acordai'. A tradução que oferecemos é tradução tentativa. Correções e comentários fundamentados são bem-vindos. Besteirol pressuposto 'moralmente correto'/'politicamente correto' será deletado.

Há excelente (sem ironia) verbete em Wikipedia , no qual, contudo, ninguém vê (ou ninguém se incomoda com) o quanto a "woke revolution" serve para ocultar a luta que se trava entre classes nas sociedades contemporâneas, não entre 'gêneros', 'preferências sexuais', 'anatomias sexuais', cores de pele humana, modos de falar ou de pentear os cabelos de tribos urbanas [NTs].

