Papa Francisco em diálogo com o principal líder religioso do Iraque

Cidade do Vaticano, 6 mar (Prensa Latina) O Papa Francisco se reuniu hoje na cidade iraquiana de Najaf com o Grande Aiatolá Ali Husaini Sistani, informou hoje o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

Durante a visita de cortesia de cerca de 45 minutos, o Santo Padre destacou a importância da colaboração e da amizade entre as comunidades religiosas para que, cultivando o respeito mútuo e o diálogo, possam contribuir para o bem-estar do Iraque, da região e de toda a humanidade. , a declaração escrita indicada.



Segundo a nota, o Papa agradeceu ao seu interlocutor 'porque, junto com a comunidade xiita, diante da violência e das grandes dificuldades dos últimos anos, levantou a voz em defesa dos mais fracos e perseguidos, afirmando a sacralidade da vida humana. e a importância da unidade do povo iraquiano.'



Ao despedir-se do Grande Aiatolá, o Santo Padre reiterou a sua oração a Deus, Criador de todos, por um futuro de paz e fraternidade para a querida terra iraquiana, para o Médio Oriente e para todo o mundo, destacou.



A entrevista de Francisco com o principal líder religioso xiita do Iraque foi a primeira atividade do programa no segundo dia de sua visita àquele país árabe, que também inclui sua participação em um encontro inter-religioso em Ur, antes de retornar a Bagdá, onde celebrará uma missa em a Catedral Caldea de San José.



