Angola, Cabo Verde presentes no Fórum Político de Alto Nível da ECOSOC, ONU

Angola e Cabo verde serão os dois representantes da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) no Fórum Político de Alto Nível sobre o Desenvolvimento Sustentável, promovido pela ECOSOC (Conselho Económico e Social), da ONU.

A reunião do Fórum Político de Alto Nível sobre o Desenvolvimento Sustentável este ano começa hoje, dia 6 de Julho e termina dia 15; realiza-se sob os auspícios do Conselho Económico e Social. Inclui a reunião ministerial de três dias do fórum, de terça-feira, 13 de julho, a quinta-feira, 15 de julho de 2021.

É a plataforma central das Nações Unidas para o acompanhamento e revisão da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Angola e Cabo Verde irão apresentar a questão de garantir a sustentabilidade no contexto da pandemia de Covid-19 e medidas para fomentar uma recuperação económica e social. A ideia é apresentar os países com medidas concretas para seguir políticas eficientes para chegar às metas dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentavel - 2030 (ODS).

Pobreza, Fome Zero, Saúde e Bem-Estar estão na mesa de discussões do Forum este ano, no meio de uma pandemia que ameaça os quatro cantos do globo. Ligados a estes quatro postos são o direito a trabalho decente, o consumo responsável, responsabilidade perante as alterações climatéricas e o aumento de inclusividade e igualdade.

Estes serão os temas principais entre todos os intervenientes do Forum em 2021, onde os ministros dos países representados terão a plataforma para apresentar medidas para cooperação internacional no sentido de ficar a caminho das metas dos 17 ODS.

43 países também realizarão análises nacionais voluntárias (VNRs) da implementação da Agenda 2030.

